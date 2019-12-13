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ALKÜ’de sivil havacılık konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu tarafından 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında “Gazipaşa- Alanya Havalimanı:Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu konferans düzenlendi

Alanya 13.12.2019, 14:13
ALKÜ’de sivil havacılık konuşuldu
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GAZİPAŞA Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Alanya Havacılık ile Hürkuş Havacılık kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği konferansa ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy,Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanıProf.Dr. Erhan Cengiz, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu MüdürüDr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan,Gazipaşa-Alanya Havalimanı TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş Havalimanı MüdürüÖmer Sözener, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
REKTÖR KALAN MÜJDE VERDİ
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan havacılığın, bugünün küreselleşmiş toplumlarında çok önemli bir rol oynadığı ve havayolu taşımacılığının hem ülkelere hem de insanlığa ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli faydalar sağladığını dile getirdi. Rektör Kalan konuşmasının devamında; “Ulaşım ağlarının sayısının her geçen gün artmasına paralel olarak hava taşımacılığı ve havacılık sektörü; sürekli büyüme arz ederek küresel ticaret hacminin genişlemesi için gerekli olan hızlı ulaşım ağını dünya çapında sağlayarak ticareti kolaylaştırmaktadır”dedi.Günümüzde havacılık sektörünün ülke ekonomileri için itici bir güç konumunda bulunduğunu dolayısıyla havacılığın sürdürülebilir kalkınmada kritik bir rol oynadığını ifade eden Rektör Kalan; “Havacılık sektörünün sürdürülebilir olmasında sektör oyuncularının rolü kadar, havacılık ile ilgili üniversitelerin de payı oldukça büyüktür. Üniversitemiz, hem havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hem de bölgesel havacılık operasyonlarının geliştirilmesi hususunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra akademik ve sektörel işbirlikleri ile havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır” dedi. Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Kiev’de gerçekleştirdiği temasları neticesinde gerçekleşenbir müjdeyi de salonda bulunanlarla paylaşan Rektör Kalan; “Ulusal Havacılık Üniversitesi ile bir görüşme gerçekleştirdik ve kendileriyle hem Mevlanahem de Erasmuskapsamında protokoller imzaladık. İnşallah ileriki dönemde yapacağımız uluslararası iş birlikleriyle de gerek fakültemizin gerek Mevlana bünyesinde bulunan programlarımızın desteklenmesi ve Gazipaşamız başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize ihtiyaç duyulan alanlarda akademik bilginin üretimi ve ihtiyaç duyulan nitelikli istihdam kaynağını test etmesi noktasında elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bu vesileyle bu müjdeyi de sizlerle paylaşmak istedim” diyerek sözlerine son verdi.
“GELECEK GÖKLERDEDİR”
Ardından, Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ise Gazipaşa’da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bulunuyor olmasının çok önemli olduğunu belirterek; “Bu fakülteyi tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ederim. Çünkü Atatürk’ün de dediği gibi İstikbal göklerdedir. Gelecek hakikaten göklerde. Bugün tüm tartışmalara baktığımızda hepsi hava üzerinden devam ediyor.F-35 S-400 gibi bunların hepsi hava hâkimiyeti ile ilgili şeyler. Artık havaya hâkim olan dünyaya hâkim oluyor. Artık ülkemiz de bu alanda ilerleme kayıt ediyor. Son dönemde havacılık ile ilgili havacılık sektörü ve teknolojileriyle alakalı çok iyi gelişmeler oluyor. İlçemizde de havaalanının olması büyük bir avantajdır. İnşallah büyüyerek de devam edecektir. Sizlerin de burada istihdam ve kendinizi geliştirme imkânınızolacaktır” diye konuştu.
SEKTÖRE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanıProf.Dr. Erhan Cengiz ise konuşmasında havacılık sektörü hakkında kısa bilgiler vererek sektöre nitelikli iş gücü yetiştirilmesi konusunda “Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sorunu da ortaya çıkmıştır. Bu sorunun ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin havacılık eğitiminde güçlü bir konuma yükseltilmesi, havacılık ile ilgili eğitim veren fakültelerin en önemli görevidir. Bu nedenle fakültemiz, dinamik akademik kadrosu, güncel literatüre göre hazırlanmış eğitim programı ile ülkemizdeki havacılık sektörünün taleplerine cevap verebilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için önemli bir misyon üstlenmektedir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize güncel havacılık eğitimini vermek, öğrencilerimizin etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmelerine katkı sunmak, uluslararası değişim programları ile fakültemizin tanınırlığını arttırmak ve kültürel etkileşimleri zenginleştirmek, Alanya ve Gazipaşa’nın havacılık eğitiminde önemli bir merkez haline gelmesini sağlamak, havacılık sektör temsilcileri ve devlet kurumları ile güçlü diyaloglar kurarak sürdürülebilir olmak kuruluş felsefemizin temel politikalarıdır” dedi.
Konuşmaların ardından Gazipaşa-Alanya Havalimanı TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş, Havalimanı Müdürü Ömer Sözener ve Operasyon MüdürüGülderen Güncü ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı HAVAŞ Yer Hizmetleri A.Ş. Harekât Vardiya Sorumlusu Emre Oruç tarafından “Gazipaşa - Alanya Havalimanı: Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu konferansa geçildi.

#Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi #ALKÜ #Sivil Havacılık #Alanya #Alanya Haber
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