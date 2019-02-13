ALKÜ’de öğrenci değişim programları hareketliliği

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, çalışmalarına hız vererek, Erasmus, Mevlana, Farabi ve FreeMover (Serbest Dolaşım) Değişim Programlarının etkinliğini arttırıyor. Erasmus Değişim Programı kapsamında geçen sene 24 öğrencisini ve yaklaşık 15 Akademik ve İdari Personelini yurtdışındaki çeşitli üniversitelere gönderen ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin bu seneki hedefi bu rakamları ikiye katlamak. Aynı zamanda 16 akademik personel de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Erasmus Değişim Programı kapsamında ALKÜ’de misafir edildi.

Yabancı öğrenci sayısını artırmak için geçen sene yaklaşık bin yabancı öğrenci başvurusu alan ve bu öğrencilerden 300’den fazlasının çeşitli programlara kaydını gerçekleştiren ALKÜ’de bu sene yabancı öğrenci başvurusunun yaklaşık 2 bin 500 olması bekleniyor. Bu amaçla geçen sene olduğu gibi bu sene de ALKÜ 23 Haziran 2019 tarihinde ikinci Yabancı Öğrenci Sınavı‘nı (YÖS) düzenlemeyi planlıyor. YÖK’ün önderliğinde yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında içlerinde Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi çeşitli ülkelerden üniversitelerle İkili Protokoller imzalanarak, anlaşma sayılarının 28’e ulaşması sağlandı. Bu kapsamda gelecek sene için gelen ve giden öğrenci sayısı olarak bu programdan en az 40 öğrencinin faydalanması bekleniyor.



AVRUPA'DAN GELEN İLK ÖĞRENCİLER ALKÜ'DE

Erasmus ve Free Mover (Serbest Dolaşım) Programları kapsamında ilk kez iki uluslararası öğrencinin iki farklı programa kaydı gerçekleştirildi. Bu sene yeni uygulamaya konan Serbest Değişim Programı ile Bahar Dönemini ALKÜ’de okumak için Finlandiya’nın Vaasa Üniversitesinden gelen Joni Riihimaki, tamamen İngilizce eğitim veren İşletme Mühendisliği programına yerleştirildi. Erasmus programı ile Polonya’dan gelen ilk öğrenci olan Angelina Kozina ise, Warsaw Life Sciences Üniversitesi’nden gelerek Uluslararası Ticaret programına kayıt edildi. Ayrıca Haziran ve Temmuz aylarında Polonya’dan 3 öğrenci ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve yine Polonya’dan 4 öğrenci de İngilizce Öğretmenliği bölümüne Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında gelecekler. Yaklaşık bir aydır ALKÜ’de eğitim almaya devam eden Joni ve Angelina Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde okumaktan ve Alanya’da yaşamaktan çok memnun olduklarını ve okulun faydalanılacak pek çok imkanı olduğundan bahsettiler. İleride daha çok uluslararası öğrencinin buraya geleceğinden emin olduklarını belirttiler. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ”Alanya gibi kozmopolit bir kentin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da cazibe merkezi olması ve yabancı öğrenci sayısının giderek artması için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bu amaçla kurumsallaşmak için video konferanslar ve dijital arşivleme gibi çeşitli inovatif çalışmalara da imza atılıyor. Bu çalışmalarla da çıtayı yükselterek ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni Avrupa’daki üniversiteler seviyesine çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.