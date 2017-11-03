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ALKÜ’de gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına, Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi

ALKÜ’de gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına, Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi

03 Kasım 2017 Cuma 11:41
ALKÜ’de gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
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GENEL hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı bir şekilde organize olmak, afet nedeniyle hastane içinde oluşabilecek panik ve kargaşayı önleyebilmek amacıyla hastanede koordineli bir şekilde organize olundu. Düzenlenen eğitimde, sağlık çalışanlarına acil durum ve afetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı. Afet ve Acil Durum Planı organizasyon şemasındaki sorumluların görev ve yetkileri belirlendi. Yangın tatbikatı öncesinde toplantı salonunda hastane personellerine olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği konusunda hastane Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Gökhan Yaşar bilgi verdi ve tatbikatın nasıl yapılacağını anlattı.

“Alarmının verilmesi ile birlikte 112 ve itfaiyeye yangın ihbarı verildi”

Alanya İtfaiye Müdürlüğü ve Hastane işbirliğinde yapılan tatbikatta senaryo gereği Yoğun Bakım Servisinde çalışan bir sağlık çalışanı yangını farkedip haber verdikten sonra, yangın butonuna bastı. Bir yandan söndürme işlemi yapılırken diğer yandan tahliye işlemlerine başlandı. Hem görevli personel hem de itfaiye ekipleri tarafından o anda orada bulunan kişilerin, hasta tahliyesine başlandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. İlk müdahalesi yapılan hastalar daha sonra sedye ile Acil Servis Birimine taşındı. Bu arada güvenlik personeli olay yerinin emniyetini sağlarken teknik birim personelleri de gerekli gördükleri noktaların elektrik enerjilerini kestiler.

“Sağlık çalışanlarına ateşin nasıl söndürülmesi gerektiği uygulamalı anlatıldı”

İtfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle birlikte yanan ateşi nasıl söndürebilecekleri uygulamalı bir şekilde anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi gerektiği ve yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

“Olası bir yangında kendimizi test ettik”

Olası bir yangında hem kendilerini hem de personeli test ettiklerini ifade eden Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, “Sonuçtan oldukça memnunuz. Gerçeği aratmayan yangın tatbikatını çalışanlarımız başarıyla gerçekleştirdi ve üstesinden geldi. Sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜYangın Tatbikatı
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