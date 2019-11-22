ALKÜ’de çocuk hakları konuşuldu: İstismar çocuğun gelişimindeki en büyük engel 

OKUL Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri ve kulüp danışmanı Doç.Dr. Özge Metin Aslan tarafından düzenlenen panele ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, konuşmacılar Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Avukat Sinem Topçu, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Sosyolog Nuray Erdem, Adalet Bakanlığı’ndan Psikolog Pınar Akbaş, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Danışmanlık Birim Görevlisi Sosyolog Özen Gürbüz’ün yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Panel’de, Avukat Sinem Topçu, “Adalet Sisteminde Çocuk Hakları” başlıklı konuşmasında çocuk haklarının uluslararası bazdaki belgelere, bildirgelere, 20 Kasım 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile TCK 103. madde ile düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarına ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında güvence altına alındığını ifade etti. Sosyolog Nuray Erdem de, “Çocuk İhmal ve İstismarı ve Sosyal Hizmet Uygulamaları” başlıklı konuşmasında çocuk istismarı ve ihmalinin çocuğun sağlıklı gelişimini engelleyen, çocuğa bedensel ve ruhsal zararlar veren önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Ardından Psikolog Pınar Akbaş ise “Adalet Sisteminde Psikoloğun Yeri: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar” başlıklı konuşmasında; suça sürüklenen çocukların tanımı, yaş gruplarına göre ceza ehliyeti durumlarından ve suça sürükleyen risk faktörleri başlığında; bireysel, ailesel, akranla ilgili, okulla ilgili ve toplumla ilgili risk faktörlerinin bahsettikten sonra suça sürüklenen çocuğun ifadesi alınmadan önceki haklarına değindi. Öğleden sonraki ikinci oturumunda iseSosyolog Özen Gürbüz panel katılımcılarına,“Mahremiyet Eğitimi ve Çocuk Hakları Eğitimi” içerikleriyle öğretmen adaylarına uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Programda, Rektör Kalan panele katılan tüm konuşmacılara değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.