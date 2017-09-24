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ALKÜ'ye YÖK'ten turizm ve TÖMER onayı

Geçen ay Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Senatosu'nda kabul edilen ALKÜ-TURAM (Turizm Araştırmaları Merkezi) ve ALKÜ-TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) kararları YÖK tarafından da kabul edilerek onaylandı

ALKÜ'ye YÖK'ten turizm ve TÖMER onayı

Geçen ay Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Senatosu'nda kabul edilen ALKÜ-TURAM (Turizm Araştırmaları Merkezi) ve ALKÜ-TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) kararları YÖK tarafından da kabul edilerek onaylandı

24 Eylül 2017 Pazar 15:56
ALKÜ'ye YÖK'ten turizm ve TÖMER onayı
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BU güzel gelişmenin ardından, kendisi de Uludağ Turizm Fakültesi mezunu olan, Alanya’nın bilinen turizmcilerinden Faruk Konukçu, ALKÜ Turizm Fakültesi'nin açılması, ilk öğrencilerini alarak eğitime başlaması ve ALKÜ-TURAM'ın YÖK tarafından onaylanması nedenleriyle işletmeciliğini yürüttüğü Mini Mutfak’ta ALKÜ yönetimine ve ALKÜ Turizm Fakültesi akademik ve idari personeline bir kutlama yemeği düzenledi. Davete, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı ile ALKÜ Turizm Fakültesi akademik ve idari personeli katıldı.

'ESKİ YÖNTEMLER VE YAKLAŞIMLAR ÖNEMİNİ YİTİRDİ'
Davet öncesinde günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı, Alanya’daki turizm sektörü temsilcilerinden olan Faruk Konukçu’nun bir ilki gerçekleştirerek ALKÜ Turizm Fakültesi’nin akademik açılışı münasebetiyle organize ettiği davette ALKÜ ailesi ile bir araya gelmek istemesinin kendileri için çok güzel anlamlar ifade ettiğini dile getirdi. Turizm eğitiminde ve endüstri uygulamalarında eski yöntem ve yaklaşımların artık önemini kaybettiğini ifade eden Kantarcı, konuşmasının devamında “Daha nitelikli ve hedefe yönelik eğitim, sektörle güçlü işbirliği, araştırma ve proje yapmaya yönelik çalışma daha önemli. Bu nedenle sayı yerine bölgemize kalite ve değer yaratacak, risk ve belirsizliği azaltacak araştırma ve projeleri sektörle birlikte geliştirmek için çalışan bir Turizm Fakültesi hedefliyoruz. Kadrolarımızı, araçlarımızı ve ortaklarımızı bu yönde belirliyoruz” dedi.

'TURİZM ALKÜ’NÜN ÖNCELİKLİ ALANLARINDAN BİRİ'
Ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da, "Bizleri bir araya getiren değerli turizmci Konukçu’ya teşekkür ediyorum. Bir turizm şehri olan Alanya’da ALKÜ olarak turizm bizim de öncelikli alanlarımızdan biri. Biz sadece eğitim veren bir kurum değil, aynı zamanda araştırma-uygulama faaliyetleri ile hem bölgemize, hem ülkemize hem de dünya insanlığına katkıda bulunan bir kurum olmak istiyoruz. Bu hedefe yönelik olarak kuruluşu senatomuz tarafından onaylanan Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi'mizin dün YÖK tarafından da onaylandığı bildirildi. Bu merkez öncelikle Alanya'mızın önemli kuruluşları olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi paydaşlar ile beraber turizm ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürüterek bölge turizmine katkı sağlamaya çalışacaktır" diye konuştu. Davete katılan akademisyenlere de çeşitli tavsiyelerde bulunan  Pınarbaşı konuşmasını “ALKÜ Turizm Fakültesi'nin açılışı ve ilk eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek sonlandırdı.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 16:34
Anahtar Kelimeler:
ALKÜAlanya
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