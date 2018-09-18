ALKÜ'ye yeni hat

Fikri Berker PAKNA

ALKÜ öğrencilerinin ulaşım sorununun çözümü için arka arkaya adımlar atılmaya devam ediyor. Özellikle Çevreyolu üzerinden direk ALKÜ'ye çıkan bir araç olmaması nedeniyle sorun yaşayan öğrencilerin bu sorunu 303 numaralı hatla çözülecek. 303 numaralı otobüs, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geçerek Fakülteye çıkacak. Konuyla ilgili konuşan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "3 numaralı otobüslerimizi 2'ye bölerek yeni 303 numarasını ekledik. Bu 303 numaralı otobüslerimiz yine çevre yolu üzerinden giderek hastaneye sapacak ve hastaneden fakülteye gidecek. Artık hem hastalarımızın hastaneye ulaşması daha kolaylaşmış oldu hem de üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorununu giderilmiş oldu" dedi.​​​​​​ ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı da öğrencilerin ulaşım sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 12:31