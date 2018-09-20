ALKÜ'ye Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı atandı

ALKÜ Tıp Fakültesi’ne atanan  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde  hasta kabulüne başladı.

ALKÜ'ye Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı atandı
banner404

DOÇ.DR. Evrim Çakır’ın göreve başlaması ile birlikte hastanemizde bulunmayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğimiz tamamlanmış olup, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye başlamıştır. Doç. Dr. Evrim Çakır; "En kaliteli ve en donanımlı sağlık hizmetini sunabilmek için  buradayım." dedi.  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır uzmanlık alanı hakkında ise şu bilgileri verdi; "Endokrin, iç salgı bezlerinin yapısı ve fonksiyonları ile ilgilenen birimdir. Hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, sürrenal ve gonadal bezlerin hormon salınımındaki yetersizlik ya da fazlalık Endokrinoloji’nin temel konularını oluşturmaktadır. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması ile birlikte  hareketin azalması, yüksek kalorili işlenmiş rafine Karbonhidrat içeren gıda tüketiminin artması sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yeni beslenme alışkanlıkları, hareketsiz  yaşam tüm dünyada  olduğu  gibi ülkemizi de diyabet ve obezite konusunda tehdit etmektedir. Yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir olan bu hastalıklarda toplumsal  bilincin kazandırılması  öncelikli amacımız  olmaktadır.” dedi.  
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, her geçen gün güçlenen yeni, genç ve dinamik kadromuzla sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Taşbaş: "Meslektaşım  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır’ın da aramıza katılmasıyla birlikte yeni bir ivme kazandık. Kendisine yeni  görevinde başarılar dilerim, güzel işlere imza atacağına  güvenim tamdır." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gazipaşa'da şok! Duvardan düşen kadın öldü
Gazipaşa'da şok! Duvardan düşen kadın öldü
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479