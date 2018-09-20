ALKÜ'ye Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı atandı

DOÇ.DR. Evrim Çakır’ın göreve başlaması ile birlikte hastanemizde bulunmayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğimiz tamamlanmış olup, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye başlamıştır. Doç. Dr. Evrim Çakır; "En kaliteli ve en donanımlı sağlık hizmetini sunabilmek için buradayım." dedi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır uzmanlık alanı hakkında ise şu bilgileri verdi; "Endokrin, iç salgı bezlerinin yapısı ve fonksiyonları ile ilgilenen birimdir. Hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, sürrenal ve gonadal bezlerin hormon salınımındaki yetersizlik ya da fazlalık Endokrinoloji’nin temel konularını oluşturmaktadır. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması ile birlikte hareketin azalması, yüksek kalorili işlenmiş rafine Karbonhidrat içeren gıda tüketiminin artması sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yeni beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de diyabet ve obezite konusunda tehdit etmektedir. Yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir olan bu hastalıklarda toplumsal bilincin kazandırılması öncelikli amacımız olmaktadır.” dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, her geçen gün güçlenen yeni, genç ve dinamik kadromuzla sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Taşbaş: "Meslektaşım Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır’ın da aramıza katılmasıyla birlikte yeni bir ivme kazandık. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim, güzel işlere imza atacağına güvenim tamdır." dedi.