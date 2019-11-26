ALKÜ uzmanı açıkladı! Bu işleri yapıyorsanız risk altındasınız

BAZI boyun ağrılarının boyun fıtığına işaret ettiğini belirten ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kürşad Turul, boyun fıtığının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Son yüzyıl içerisinde boyun ağrısı şikayetlerinin giderek arttığına dikkati çeken Op. Dr. Turul, özellikle bilgisayar kullanımının boyun ağrısı şikayetlerini arttırdığını söyledi. Mehmet Kürşad Turul, “Boyun fıtığı en çok ‘Boyun ağrısı, kol, kürek kemiğine vuran tek taraflı veya çift taraflı ağrılara neden olmaktadır. Ayrıca kolda uyuşma ve güçsüzlükle kendini belli etmektedir. Boyun rahatsızlıklarıyla ağır işlerde çalışanlar kadar masa başı yoğun bilgisayar kullanımı gerektiren ofis çalışanları da karşılaşabilir. Perdeci, camcı, sıvacı, öğretmen ve şoför gibi iş kollarında çalışanlar da boyun fıtığı ile karşılaşabilir. Boyun fıtığını bağ doku zayıflığına, sürekli yanlış kullanım ve servikal travmalara bağlayabiliriz” dedi. Op. Dr. Mehmet Kürşad Turul, boyun fıtığı teşhisinin beyin cerrahı tarafından hikaye, muayene ve tetkik bulguları sonucunda konulduğunun altını çizerek, "Boyun fıtığı hastalarına yatak istirahati, ağrı kesici ilaç kullanılması, hareketin kısıtlanması ve fizik tedaviyi içeren tedavi sonrasında şikayetlerde azalma olmaz ise cerrahi işlemi önermekteyiz. Hastalarımıza operasyon sonunda 1 hafta boyunca boyunluk kullanmasını istemekte ve istirahat önermekteyiz. Emin ellerde yapılan cerrahi operasyondan korkmanıza gerek yok. Hastanemizde görev yapmakta olan ben ve hekim arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz“ diyerek sözlerini noktaladı.