ALKÜ Tıp Öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

ALKÜ Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerinden Özge Yücel ile Betül Özcan, Fakültelerine TÜBİTAK destekli ilk öğrenci projelerini kazandırdı. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projede Özge Yücel’in Proje Danışmanlığını Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey, Betül Özcan’ın Proje Danışmanlığını ise Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Günal yürütecek. Projede öğrenciler, Zencefil ve Isırgan Otu Ekstraktlarının Oksidatif Strese Duyarlı Katyon Kanalları Aracılığıyla Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Etkisini araştıracak. Araştırma, Tıp Fakültesi lisansüstü araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilecek ve bir yıl sürecek. Tıp Fakültesi öğrencilerince hazırlanan projenin önümüzdeki yıllarda birçok öğrenciye de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya ile Proje Danışmanları Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey ve Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Günal, öğrenciler ziyaret etti.

“Öğrencilerimizin başarıları bizi gururlandırdı”

Öğrencilere kuruldukları günden beri her konuda destek olduklarını ve teşvik ettiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Her yıl öğrencilerimizin gerek sportif, gerek kültürel, gerekse bilimsel alanda elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Her yıl başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Bu yıl da dönemin başında aldığımız bu güzel haber bizler ve öğrencilerimiz açısından motive edicidir. Kestel Yerleşkesi’nde bulunan Tıp Fakültemiz henüz iki yıldır Alanya’da ilk öğrencilerini kabul ediyor. Elde edilen bu tür başarıların ilerleyen süreçte daha da artacağına inanıyorum. Bu yıl gerçekleştiren YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre de devlet üniversitelerindeki 87 Tıp Fakültesi arasında en çok tercih edilen 46’ıncı fakülteyiz. Bu vesileyle başarılarından dolayı dekanımızı, dekan yardımcılarımızı, öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.