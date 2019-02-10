ALKÜ sporda test merkezi oluyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan, “Sporda Performans Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grubu (SPOD)” çalışmalara başladı. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencilerden oluşturulan ekip, ilk olarak Kestelspor Futbol takımına ALKÜ Spor Salonu’nda bir dizi antropometrik ölçümler ve performans testleri uyguladı. Bu adımla ALKÜ, hem yerelde hem de ulusal alanda tüm branşlara hizmet vererek, uzun vadede yapacağı benzer çalışmalarla bölgede lider konumunda olmayı hedefliyor. Kestelspor’a yönelik uygulanan sporcu performans ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ise Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Işık Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Nalbant, Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karademir’in yanı sıra SPOD çalışma grubunda görev alan fakülte öğrencileri katıldı.Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar, “Uygulamalar sonucunda, sporcuların öncelikle mevcut durumlarının analizi, tekrarlı testlerle de kuvvetli ve zayıf yönleri tespit edilerek antrenman rehberliği amaçlanmaktadır. Kestelspor’a yapılan ilk ölçüm uygulamasında sporcuların boy uzunluğu, oturma boyu yüksekliği, vücut ağırlığı ile biyoempedansmetre ile vücut kompozisyonuna ilişkin bazı değerlere ulaşıldı. Esneklik, denge, alt ve üst ekstremite kuvveti, dikey sıçrama, anaerobik güç, reaktif kuvvet, reaksiyon, sürat koşu, çeviklik ve dayanıklılık yetilerinin tespitine yönelik toplam 13 istasyonda testler ve psikolojik durum tespitine yönelik ölçekler uygulandı” şeklinde konuştu. Bölgede ve ulusal alanda tüm branşlara hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yapılacak bu tür sporcu performans değerlendirmesine yönelik çalışmalar için Spor Bilimleri Fakültesi’nin gerekli akademik desteğe sahip olduğunu ve sadece futbol değil, farklı pek çok spor branşında bu tür çalışmaların yapılabileceğini belirtti. Ayrıca Alanya ve çevresine antrenman kampları için gelen takımların da ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne ulaşarak destek alabileceklerini ifade etti. Rektör Pınarbaşı, “Bu uygulamalarla, sürdürülebilir başarı için, sporcu ve takımlara uzun dönemde antrenman rehberliği sağlamayı amaçlıyoruz. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültemizin, uzun vadede yapacağı benzer çalışmalarla bölgede lider konumunda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 14:57