ALKÜ ödülleri toplamaya devam ediyor

ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Bardakçı Tosun ile ALKÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Akgül, sosyal ve eğitim bilimleri ile ilişkili tüm disiplinlerden çalışma kabul eden uluslararası hakemli 7. ICoSReSSE (7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education) akademik kongresinden ödül ile döndüler. 13-15 Ekim tarihlerinde Antalya Titanic Deluxe Belek Hotel’de gerçekleştirilen kongrede ortalama 160 akademik bildiri arasından kendi alanlarında “En İyi Bildiri” ödülünü kazanarak ALKÜ’nün gururu olan Tosun ve Akgül’e “Uluslararası Bilim Sanat Ödülü ve Sertifikası” takdim edildi. Ödül Komitesi tarafından, bildirinin konferans konusuna uygunluğuna; bilimsel katkısına, yazım biçimine ve sunumu ile kongredeki iletişimi dikkate alınarak bildirilerin değerlendirildiği konferansta ödüle layık görülen ALKÜ'lü akademisyenler ALKÜ'nün gururu olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Yrd. Doç. Dr. Yakup Akgül tarafından hazırlanan bildiri, İstanbul menkul kıymetler borsasında büyüme ve öğrenme iç süreçleri, müşteri ve finansal olmak üzere dört yönü üzerinde bilgi yönetimi kabiliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin mevcut bütüncül bir yaklaşımın sunulması amacıyla “Bilgi yönetimi yetenekleri ve örgütsel performans: Bilgi altyapısının ve süreçlerinin örgütsel performans üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme” adı ile komite karşısına çıktı.

Yrd. Doç. Dr. Serpil Bardakçı Tosun ise “Kıbrıs’ın İslamofobi Raporu” ismiyle hazırladığı bildiride Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta islamofobinin nasıl algılandığı ve yerel halkla yapılan röportajlarla her iki tarafın dini uygulamalara bakış açısı açıklanmaya çalışılarak Kıbrıs’ın islamofobi raporunu çıkardı.

Her iki akademisyenin elde ettiği başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Böylesine güzel ödüller ve başarılar bizleri üniversite olarak onurlandırmaktadır. Her geçen gün başarılı ve donanımlı akademik kadromuzla daha nice güzel başarılara imza atacağımıza gönülden inanarak, tüm akademik personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.