ALKÜ NATO projesine ortak oldu

HAVA yoluyla seyahat eden yolcuların uçuşlarında uygulanan el bagajlarına 2012 yılında belirli bir miktara kadar getirilen sıvı kısıtlaması uygulaması Türk ve Ukraynalı mühendisler tarafından geliştirilecek cihaz sayesinde kaldırılması hedefleniyor. Terör eylemlerinin önüne de geçilmesi amacıyla NATO tarafından finanse edilen 560.000 EURO bütçeli, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve Ukrayna Radyo Fizik Elektronik Enstitüsü tarafından yürütülen “Patlayıcı Muhteviyatlı Sıvıların Manyetik Rezonans ve Mikrodalga Teknikleriyle Tespiti” başlıklı projeye ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ortak oldu.

CİHAZ SIVI İÇİNE GİZLENEN TEHLİKELİ MADDELERİ TESPİT EDECEK

Proje Koordinatörü Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Bektaş Çolak, “Terör eylemi amacıyla patlayıcı maddelerin gözle anlaşılmayacak şekilde su ve gazlı içecek kutularında uçak içerisine dahil edilme ihtimaline karşın tedbiren havalimanında yolcuların beraberinde belirli bir miktarın üstündeki sıvılara müsaade edilmemektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde Mikrodalga Laboratuvarı kurulumuna destek amacıyla NATO tarafından 86.000 EURO kaynak aktarılacak” dedi. Dr. Çolak, proje hedefi olarak havalimanında kullanılmak üzere prototip bir tespit cihazının ve yazılımlarının üretilerek test edileceğini söyledi. Çolak, “Bu proje sayesinde havalimanı güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak. Bunun yanı sıra da terörle mücadele etme noktasında yeni adımlar, yeni tedbirler alınmış olacak” dedi.

Böylesi önemli bir projenin paydaşlarından birisi olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bu projede NATO tarafından sağlanacak finansman ile fakültemiz laboratuvar alt yapısı güçleneceği gibi, proje çıktısının insanlığa güvenlik tedbirleri açısından büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Başarılarından dolayı başta Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Güneş’i ve Dr. Öğretim Üyemiz Sayın Bektaş Çolak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.