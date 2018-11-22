ALKÜ'lü öğrenciler ücretsiz Rusça öğreniyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve EDURUS Kültürlerarası ve Kişisel Gelişim Merkezi Derneği Başkanı Elena Sautivanova’nın girişimleriyle kurulan Rusça Konuşma Kulübü faaliyetlerine başladı. ALKÜ Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Burcu Aşkın’ın koordinasyonu ile faaliyetlerini gerçekleştiren Rusça Konuşma Kulübü, ALKÜ’lü öğrencilerin Rusça dil seviyelerini ilerletmeyi ve Rus-Türk kültürleri arasında etkileşim sağlamayı hedefliyor.

ALKÜ’de özellikle Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret gibi bölümlerde Rusça ders olarak okutulmaktadır. Ancak öğrencilerin öğrendikleri dili pratik yapmak ve konuşma becerilerini geliştirmek de önem arz etmektedir. Oldukça fazla Rus vatandaşının veya Türk vatandaşı olmuş Rusların yaşadığı Alanya’da bu konuda EDURUS derneği öğrencilere ücretsiz konuşma kursu vermeye gönüllü olmuş ve Rusça Konuşma Kulübü bu şekilde faaliyetlerine başlamıştır.

Her hafta Cumartesi günleri Alanya merkezde bulunan EDURUS ofisinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin seviyelerine yönelik sohbet grupları oluşturularak Rus öğretmenler ve Rus vatandaşlar eşliğinde fonetik, kelime çalışmaları, gramerlerini pekiştirme ve cümle kurulumları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra isteyen öğrencilere Rus korosu, Rus halk dansları, tiyatro, Rusçalarını geliştirebilecekleri oyunlara ve projelere katılma imkânları sunulmaktadır. ALKÜ öğrencilerinin dil ve konuşma becerilerini geliştirmeye ve böylece daha donanımlı mezunlar yetiştirmeye katkı sağlayacak Rusça Konuşma Kulübü’nün kurulması ve öğrencilere ücretsiz eğitim verilmesi konusundaki katkıları nedeniyle ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, EDURUS derneği başkanı Sautivanova’ya teşekkürlerini ileterek öğrencilere başarılar diledi.