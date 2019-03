ALKÜ'lü hekim adayları önlük giydi

TÖRENİN açılışında konuşan ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ Türkiye'de 14 Mart 1827, II. Mahmut döneminde Modern Tıp Eğitiminin başlangıç günü olduğunu belirterek, "İlk tıp bayramı 14 Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da, İşgal güçlerine tepki olarak tıp öğrencileri tarafından kutlanmıştır. 1929-1937 yılları arasında Tıp Bayramı 12 Mayısta kutlanmıştır. Bu tarih Bursa’da Yıldırım Beyazıt Darülşifası’nda, ilk Türkçe tıp eğitiminin başladığı gündür. 1937’den sonra Tıp Bayramı tekrar 14 Mart günlerinde geleneksel olarak kutlanmaktadır” dedi.



"Nitelikli hakim artıyor"

Türkiye'de çok iyi yetişmiş, üst düzeyde donanımlı, yeniliklere açık ve ileri teknolojileri uygulayabilen hekimlerin sayısının giderek arttığını dile getiren Yuluğ, “Üniversitelerde yetişmiş öğretim üyelerimizin ve nitelikli sağlık elemanlarının sayısı arttıkça, yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe, Ülkemizden dışa giden hasta sayısı daha da azalacak ve sağlık alanında Ülkemiz yıldızlaşmaya devam edecektir” diye konuştu. Hekimlerin hangi koşul altında olursa olsun görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacaklarını ifade eden Yuluğ konuşmasına “14 Mart Tıp Haftası ve Tıp Gününün gelecekte de Tüm Sağlık Kuruluşları ile birlikte bir bayram olarak kutlanmasını, sorunların azalmasını umut ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek son verdi.



"Doktorluk mesleği insanla doğmuştur"

Açılış konuşmasının ardından doktorluğun insanlık tarihiyle eski bir meslek olduğunu belirten Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu; “Sizin mesleğinizde insanı sevmezseniz, insanı olduğu gibi kabul etmezseniz gerçekten zor yapılacak bir meslek. Çünkü tamamen insana hizmet etmek için yetiştiriliyorsunuz. İnşallah eğitim süreciniz boyunca insanı severek yaptığınız işlerle başarıya ulaşırsınız. Mesleğiniz dünyanın her yerinde de, ülkemizde de çok sevilen saygın bir meslektir” diye konuştu. Doktorluk mesleğinin hızlı gelişen ve değişen bir meslek olduğunu hatırlatan Kaymakam Harputlu " Buna ayak uyduracak her türlü bilgi donanımını şuanda öğrenirseniz Yetişme şeklinizi, çalışma temponuzu ona göre ayarlarsanız, dünyada sizinle aynı mesleği icra edenlerle rahatça yarışırsınız. " dedi.



"Önlüklerinizi giydiğiniz anda hepiniz birer doktorsunuz"

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ise tıp alanı ve doktorluğun birçok kişinin çocukluktan gelen hayali olan mesleklerden olduğunu söyledi. Güneş; “Tabi ailelerin de en güzel hayallerinden biridir ki çocuğumuz ya da bir yakınımız başarılı bir hekim olsun. Tabi biz şunu da isteriz ki başımız hiçbir şekilde doktorlara düşmesin ama bu elde değil elbette. Tabi doğumdan ölüme diyeceğim ama o da değil. Anne karnında ölüme kadar hatta ölüm sonrasındaki otopsilere kadar doktorlara ihtiyacımız var. Bu andan itibaren bizler için yani biz potansiyel hastalar için sizler artık birinci sınıf öğrencisi misiniz, üçüncü beşinci sınıf öğrencisi misiniz, pratisyen ya da profesör müsünüz çok da fark etmiyor.” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Hasan Güneş; “Bizler için artık doktorsunuz ve sorumluluklarınız da artık çok büyük. O önlüğü giydiğiniz anda o önlük leke tutmaz. İyiye dair her şeyi koyabilirsiniz beyaz ölüğe. Dürüstlük, doğruluk, mütevazılık, cesurluk, iyilik…v.s. her şey beyaz önlüğe dairdir” diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler sahneye davet edilerek Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından önlükleri giydirildi. Törenin ardından protokol, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) bu yıl ikincisi düzenlenen törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Mustafa Özgül ve Ali Gök, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktorlar ve öğrenciler ile öğrencilerin aileleri katıldı.