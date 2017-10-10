ALKÜ'lü akademisyen Karaardıç'a gururlandıran ödül

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç’ın belgesele konu olan projesi Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '2016 Antalya Basın Ödülleri Yarışması'nda 'Akkarınlı Ebabil Kuşları' belgesel programıyla 'Televizyon dalında Yılın Televizyon Programcısı' ödülüne layık görüldü. Sempach Kuş Araştırma Enstitüsü (İsviçre) ile ALKÜ işbirliğinde akkarınlı ebabil kuşlarının göç dinamikleri ve göç yollarının Geolocator cihazı kullanılarak belirlenmesine yönelik 2013 yılında başlayan ve 2020 yılına kadar devam edecek olan proje, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar ile çeşitli doğal varlıklarımızın tanıtılması amacıyla yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Hatapçı’nun yaptığı belgesele konu olmuştu. Akkarınlı ebabil kuşlarının yaşamını ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç başkanlığındaki ekibin kuşlar üzerine yaptığı çalışmalarının ele alındığı Akkarınlı Ebabil Kuşları belgeseli 2015-2016 yıllarında çekilmiş ve 2016 yılı haziran ayında TRT AVAZ kanalında yayınlanmıştı.

'BU BİR BAŞLANGIÇ OLDU'

Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi, fotoğraf yarışması kategorilerinde düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen belgesel ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan ALKÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç, Hasan Hatapçı tarafından yapımcılığının ve yönetmenliğinin gerçekleştirildiği belgesele büyük bir emek ve özveriyle yürüttükleri projesinin konu edilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu belgesel bir başlangıç oldu. Hem bizler önemli bir deneyim kazandık hem de birçok farklı çalışma için de önümüzü daha iyi görebilmek adına da bir güzel bir başlangıç oldu bizler için. Üniversitemizi, bölgemizi ve doğamızı tanıtacak, insanlarımıza doğru bilgiler aktaracak yeni çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi. Başarılı çalışmalarından ve aldığı ödülden dolayı dolayı Karaardıç'ı tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, kendisinden daha büyük başarılar beklediğini belirterek devam eden çalışmalarında başarılar diledi.