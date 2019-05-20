ALKÜ Hastanesinde kantin krizi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan 3 kantin, işletme sahibi tarafından kâr etmediği gerekçesiyle kapatıldı

ALKÜ Hastanesinde kantin krizi
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Ramazan ÖZDEMİR

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerleşkesinde faaliyet gösteren ve tek bir kişi tarafından işletilen 3 kantin de kapatıldı. 3 yıllığına 6.5 milyon liraya ihale edilen kantinlerin günlük kirası 5 bin 900 TL'ye geliyordu. Edinilen bilgiye göre, 30 metrekare olması gereken kantin, işletme sahibi tarafından kâr etmek amacıyla 150 metrekareye çıkarıldı. “İşgal fazlalığı var” denilerek işgali sona erdirmesi istenen işletmeci “Kâr edemem” diyerek büfeleri kapattı. Kantin büfelerinin kapatılmasıyla 
hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları mağdur oldu. Kantinlerin yeniden ihaleye çıkarılması bekleniyor. 

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