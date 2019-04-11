ALKÜ hastanesi yönetimi sağlık için bir arada

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Dünya Sağlık Haftası" kapsamında bir stant kurarak hasta ve yakınlarının tansiyonunu, satrasyonunu ölçtü, kilolarını kontrol etti.

ALKÜ hastanesi yönetimi sağlık için bir arada
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DÜNYA Sağlık Örgütü, evrensel sağlık güvencesinin kendilerinin öncelikli hedefi olduğunu vurgulayarak 2019 yılı temasını “Herkes İçin Her Yerde Sağlık Güvencesi” olarak belirledi. Bu doğrultuda hastane yönetimi ve sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtarak hastalıklar konusunda bilgilendirdi, genel sağlık taraması yaptı. Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir: “Sağlık herkesin hakkıdır herkes için sağlık bilinciyle çıktığımız bu  yolda; tüm bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanabilmesi, kaliteli ve konforlu bir hizmet  sunabilmek adına daima çalışmaktayız. Bireyler sağlıklı  olursa toplum da sağlıklı olur. Bugün burada bizler sağlık alanında yaşanan sıkıntılar noktasında farkındalık oluşturmak, bilincin artırılmasına katkı sağlamak, hastalıkların meydana gelmeden önce önlenebilmesi adına bir araya geldik. Sağlığınız için daima da burada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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