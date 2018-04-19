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ALKÜ Hastanesi'nde kantin krizi sona erdi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017'nin Aralık ayından bu yana yaşanan kantin krizi nihayet son buldu. Açık artırma usulü yapılan ihaleyi, 3 yıllığına 6,5 milyon TL'ye Ahmet Çavuşoğlu kazandı

ALKÜ Hastanesi'nde kantin krizi sona erdi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017'nin Aralık ayından bu yana yaşanan kantin krizi nihayet son buldu. Açık artırma usulü yapılan ihaleyi, 3 yıllığına 6,5 milyon TL'ye Ahmet Çavuşoğlu kazandı

19 Nisan 2018 Perşembe 23:48
ALKÜ Hastanesi'nde kantin krizi sona erdi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantin ihalesi yapıldı. İhaleyi 3 yıllığına 6.5 milyon lira bedelle Ahmet Çavuşoğlu adlı müteşebbis kazandı. Hem kantin hem de restoran-kafeterya konseptinde işletilecek olan bölümün ihalesi 3 yıllığına 6.5 milyon lira bedelle verildi. Sonucu merakla beklenen ihaleye 10 firmanın katıldığı öğrenilirken, bu firmalardan 4’ü Alanya'dan, 6’sı ise Alanya dışından oldu. Önce açık teklif verme yöntemiyle başlayan ihale süreci, 10. turdan sonra kapalı zarfla teklif verme usulüne dönüştü. İhale sonucunda en yüksek rakam olan 3 yıllığına 6.5 milyon liralık  teklifi veren Ahmet Çavuşoğlu ihaleyi kazanan isim oldu. Ahmet Çavuşoğlu’nun Konaklı Mahallesi'nde hal komisyonculuğu yaptığı öğrenildi. Kamuoyunda "Bu rakama bu kira nasıl ödenecek?" söylentileri dolaşırken, günlük 5.933 liraya tekabül eden hastane kantini kira bedelinin, hastaneye gelen hasta ve yakınlarının çokluğu nedeniyle çok da yüksek olmadığı ifade edildi. 2018'in 30 günlük Mart ayı içerisinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 128 bin hastanın kullandığı da gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiAhmet Çavuşoğlu
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