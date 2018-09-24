ALKÜ hastane yönetimi ziyaret turunda

ZİYARET sırasında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Başhekim Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş şehirlerin ve ülkelerin gelişiminde Sivil Toplum Örgütlerinin önemine değinerek Kent Konseyi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş : "Sivil Toplum Kuruluşlarımız başarılı çalışmaların ve projelerin hayata geçmesinde önemli rol oynamaktadır. Ben ve yönetim ekibimde yeniliklere açık ve daima ileriyi düşünen yönetim anlayışımızda Sivil Toplum Kuruluşlarımızın fikirlerini önemsemekte ve onların önerilerini dinlemekteyiz. Aldığımız güçle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”. dedi.Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini, sosyal projelerde yer almaktan onur duyacaklarını söyledi. Özcan; "Sağlık alanında yapılan çalışmalar herkes gibi bizleri de mutlu etmektedir. Alanya’mıza yakışır bir hizmet sunulduğu için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.