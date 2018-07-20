ALKÜ hastalara umut olmaya devam ediyor!

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalara umut olmaya devam ediyor!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hastalara umut olmaya ve adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahisi kliniğinde bronşektazi, akciğer kanseri, göğüs duvarı bozuklukları gibi akciğer ve göğüs kafesini ilgilendiren bütün ameliyatlar hastanede yapılmaya başlandı.

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, tedavisi zor olan akciğer ve göğüs duvarını ilgilendiren bütün ameliyatları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Oktay Aslaner ; “Son 3 ay içerisinde ben ve ekibim birçok başarılı operasyona imza attık. Göğüs Cerrahisi Kliniği’miz ile birlikte dünya standartlarında, tedavi rehberine uygun bir şekilde birçok operasyon gerçekleştirdik. Merkezimize başvuran her hastayı ayrı ayrı ele almakta, bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şekli planlamaktayız. Her hastalıkta olduğu gibi bizde de erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu doğrultuda branşımızı ilgilendiren organlar; akciğerler, soluk borusu ve bronşlar (hava yolları), akciğer zarı, akciğer ile kalp arasındaki boşluk, kaburgalar- göğüs kemiği, solunum kası, yemek borusudur. Hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmak onları sağlığına kavuşturmak için bizler buradayız.” dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise Göğüs Cerrahisi Kliniğinin hizmete açılmasıyla birlikte hastane olarak birçok başarılı operasyona imza attıkları bundan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner’e başarılarından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:47