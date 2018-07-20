ALKÜ hastalara umut olmaya devam ediyor!

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalara umut olmaya devam ediyor!

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ALKÜ hastalara umut olmaya devam ediyor!
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ALKÜ  Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalara umut olmaya devam ediyor! 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hastalara umut olmaya ve adından sıkça söz ettirmeye  devam ediyor. 
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahisi kliniğinde bronşektazi, akciğer kanseri, göğüs duvarı  bozuklukları gibi akciğer ve göğüs kafesini ilgilendiren bütün ameliyatlar  hastanede yapılmaya başlandı.  
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, tedavisi  zor olan akciğer ve göğüs duvarını ilgilendiren bütün ameliyatları  ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir şekilde  gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Oktay Aslaner ; “Son 3 ay içerisinde ben ve ekibim   birçok başarılı operasyona imza attık. Göğüs Cerrahisi Kliniği’miz ile birlikte dünya standartlarında, tedavi rehberine uygun bir şekilde birçok operasyon gerçekleştirdik. Merkezimize başvuran her hastayı ayrı ayrı ele almakta,  bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şekli planlamaktayız. Her hastalıkta olduğu gibi bizde de erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu doğrultuda branşımızı  ilgilendiren organlar; akciğerler, soluk borusu ve bronşlar (hava yolları), akciğer zarı, akciğer ile kalp arasındaki boşluk, kaburgalar- göğüs kemiği, solunum kası, yemek borusudur. Hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmak onları sağlığına  kavuşturmak için bizler  buradayız.” dedi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise Göğüs  Cerrahisi Kliniğinin hizmete açılmasıyla  birlikte  hastane  olarak birçok başarılı operasyona imza attıkları  bundan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner’e başarılarından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:47
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