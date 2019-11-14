ALKÜ fuarda öğrenciler ile buluştu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’nde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı
Alanya 14.11.2019, 12:14
ALANYA’DA düzenlenen ve iki gün süren fuara ALKÜ’nün yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul, Konya’da başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan çeşitli 15devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Tercihlerine şimdiden yön vermek isteyen öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda ALKÜ’ye büyük ilgi gösteren öğrenciler okumak istedikleri bölümler veyerleşke yaşamı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.
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|11
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|11
|18
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|11
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|11
|17
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|11
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|11
|12
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|11
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|11
|12
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|11
|10
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|11
|7
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|1
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|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
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|12
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|16
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|12
|16
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|12
|15
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|12
|15
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|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
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|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
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|12
|11
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|12
|8
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|12
|8
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
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|13
|23
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|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
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|13
|18
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|13
|17
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|17
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|13
|15
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|15
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|13
|14
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|13
|13
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|13
|9
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|13
|8
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