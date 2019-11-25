ALKÜ EAH hekimi açıkladı: Diyabet ülkemizde hızla artıyor 

SEMPOZYUMA katılan hekimler, diyabet hastalığı, tedavisi, sonuçları ve akılcı ilaç kullanımına dair güncel gelişmeleri paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek, ”Ülkemizde diyabet hızla ilerlemekte olan yaygın bir metabolik hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma dikkati çekmek ve bu konu hakkında yapılan çalışmalarımızı, yeni tedavi yaklaşımlarını meslektaşlarımızla tartışmak adına böyle bir organizasyonda bir araya geldik. Gerçekleştirilen çalıştayda, diyabetik bir hastada hangi insülin tedavisinin ne zaman ve nasıl başlanması gerektiğine dair bilgilerimi hekim arkadaşlarımla paylaştım. Ülkemizde artan diyabetli hasta sayısına ve komplikasyonlara değindikten sonra diyabet tedavi şekilleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili konularda dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek izlenmesi gereken yollar hakkında çalışmalarımı katılımcılara aktardım. Gündemimdeki bir diğer konu ise akılcı ilaç kullanımıydı. Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları çerçevesinde ilaç kullanımına ilişkin çözüm yolları, bu konuda yapılan çalışmalara ve sonuçlarına sunumumda yer verdim. Hastalarımız klinik bulguları ve bireysel özelliklerine göre en uygun ilacı en uygun süre ve uygun dozda kullanmalı, seçilen ilaçlar güvenli ve maliyet açısından uygun olmalıdır. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin daha iyi hizmet vermesi adına üniversitemizin de desteği ile bilimsel toplantılara katılmaya devam edip eğitime geniş bir platformda devam edeceğiz. Böylece hastalarımızı en yeni ve etkili tedavi ile buluşturmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.