ALKÜ EAH Başhekimi sağlık çalışanlarını dinledi
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, hastanenin farklı departmanlarında görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Lakadamyalı her birimle ayrı olarak düzenlediği toplantılarda, bölümlerin sorunlarını ele alıp, çalışanların çözüm önerilerini dinledi.
İNSAN odaklı sağlık hizmeti sunduklarını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ”Her birim bu kurumun lokomotifini oluşturmaktadır. Bir idareci olarak bizlerde bu lokomotifi sağlam ve dinamik tutmak istiyoruz. Hastanemizin her basamağında görev yapmakta olan arkadaşlarımızın insan hayatıyla ilgili tasarrufta bulunulduğunu unutmamasını, çalışma disiplinini gözden geçirmesini rica ediyorum. Hep birlikte daha iyisini ve en iyisini yapabiliriz. Bunun içinde nasıl yapmalıyız, neler yapabiliriz, ele alınması gereken sorunlar nelerdir, çözüm önerileriniz nelerdir? Sizlerle birlikte bunları konuşmak ve sizden bunları dinlemek istiyorum. Bu ailenin bir parçası olarak sağlık çalışanlarımızın sunmuş olduğu çözüm önerileri bizler için çok önemli. Birlikte bu lokomotifin hızına hız katabilir, güçlenebiliriz ”diye konuştu. Her birimle ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde; gördüğü sorunları ve olumlu yanları not alan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı bu konuları değerlendireceğini en iyisi için çalışacaklarını ifade etti.
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