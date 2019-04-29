ALKÜ'den vefalı hareket! Şenlikler ertelendi

ALANYA Aladdin Keykubat Ünivertsitesi (ALKÜ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sabaha karşı, Kayserispor müsabakası sonrasında Alanya’ya dönerken Aytemiz Alanyasporlu futbolcularımızın geçirmiş olduğu trak kazası sonucu 6 futbolcumuzun yaralı ve bir futbolcumuzun da maalesef hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehrimizin takımının yaşadığı elim hadiseden dolayı, Üniversitemiz de aynı acıyı paylaşarak 29-30 Nisan tarihlerindeki tüm etkinlikleri iptal etmiştir. Bu nedenle bugün ve yarın gerçekleştirilecek Bahar Festivali kapsamındaki ALKÜ Bahar Konseri ile ALKÜ Uluslararası Öğrenci Festivali ve tüm etkinlikler 2 Mayıs Perşembe gününe ertelenmiştir. Sabaha karşı yaşanan elim kaza sonucunda hayatını kaybeden Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolcularımıza acil şifalar dileriz. Alanya'mızın başı sağ olsun…”