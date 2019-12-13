ALKÜ'den Kadavra bağışçısına davet

Ceren ŞAHİN

KADAVRA bağışı yapmak isteyen eski Göktepe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aksu, ALKÜ Tıp Fakültesi’nin kapısından dönmüş ve kendisine kadavra bağışının günah olduğuna ilişkin “Bunun dini boyutunu düşündünüz mü?” diye sorulduğunu iddia ederek tepki göstermişti. Konuya ilişkin dün ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Yalçın Günal, Dim TV’ye konuştu. Günal, “ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı sıfatıyla dün bir toplantı esnasındayken kadavra olmak istediğini söyleyen bir kişinin geldiği bana iletildi. Normal şartlarda randevusuz gelen vatandaşlarımızla iletişim sağlayamıyoruz. Fakat konunun kadavra bağışı olduğu bana iletildikten sonra kendisiyle ilgileneceğimi söyledim. İçecek bir şeyler ikram edilmesini ve 5 dakika beklemesini rica ettim. Ama çıktıktan sonra kişinin gittiğini öğrendim. O sırada orada olan bir kişinin kadavra bağışında bulunmak isteyen vatandaşa ‘Dinen caiz mi?’ tarzında sorular sorduğunu ve bağışta bulunacak kişinin de buna sinirlenerek orayı terk ettiğini öğrendim. ALKÜ Alanya Tıp Fakültesi olarak öğrencilerin eğitimi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Dolayısıyla şu ana kadar iki tane kadavra bağışımız var. Kadavra bağışının takibini yapan kişi bizzat benim. Bağışta bulunmak için gelen kişinin de bizler için değeri çok büyük. Kim olduğunu öğrenmek için güvenlik safhasındayız. Dekanlık ve rektörlük olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Bu kişiyle tekrar irtibat kurulacaktır. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bağış yapmak isteyen vatandaşımızı kızdıran kişinin kim olduğu tespit edilip, hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşımızı tekrar üniversitemize davet ediyoruz" dedi.