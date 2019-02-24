ALKÜ'den bir başarı daha! Türkiye 91.cisi oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden bu yıl mezun olan Cem Salman elde ettiği başarı ile ALKÜ’nün gururu oldu.

ALKÜ'den bir başarı daha! Türkiye 91.cisi oldu
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2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ALKÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematiği Öğretmenliği Bölümünden başarı ile mezun olan Cem Salman, kendi alanında girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Türkiye 91’incisi olarak atanmaya hak kazandı. Yaklaşık 8 bin kişinin arasından 91’inci olarak büyük başarıya imza atan Salman, Gaziantep’te bir ilköğretim okuluna mezun olduğu alanda başarılı bir sıralama ile atanmasıyla hayalini gerçekleştirmiş oldu. Salman’ı makamında ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın ile birlikte kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Cem Salman’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Eski öğrencisinin büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Rektör Pınarbaşı, ALKÜ’nün kaliteli bir eğitim vererek alanında başarılı akademisyenleri bünyesine kazandırmaya devam ettiğini dile getirdi.

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