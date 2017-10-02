ALKÜ'de yemin ederek göreve başladılar

HASTANEDE 13 aday memuru için bir yemin töreni düzenlendi. Adayların her biri yemin ettikten sonra asaleti tasdiklenen personel olmaya hak kazandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, “Hastane yönetimi olarak çalışanlarımızın daima arkasındayız. İleride hepinizin çok başarılı bir sağlık memuru olacağına eminim. Her birinize görevinizde başarılar dilerim" dedi.