ALKÜ'de Uyku Bozuklukları Merkezi hizmette

Toygar DİM

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyku bozukluklarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kurulan merkez, 5 uyku odasıyla hastalara hizmet vermeye başladı. Uykuda horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı, nefes durması ve boğulma hissiyle uyanan, gündüz aşırı uyku hali yaşayan ve uyku esnasında diş gıcırdatma gibi sorunlar yaşayan hastalar bu uyku merkezinde incelenebilecekler. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan bu özel odalarda, hasta uyurken gece boyu izlenerek kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Hastanın bu kayıtları daha sonra uzman hekimler tarafından incelenerek, değerlendiriliyor. Uyku bozukluğu şikayeti olan hastaların ilk önce kulak burun boğaz, nöroloji veya göğüs hastalıkları uzmanına başvuruda bulunması gerekiyor. Uyku Bozuklukları Merkezi'ni hasta ve hasta yakınlarının hizmetine açan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan "Yanık ünitesi, onkoloji tanı, tedavi merkezi, içerisinde talassoterapi yapma imkanı olan inme rehabilitasyon merkezini de barındıracak olan fizik tedavi rehabilitasyon merkezini ise çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Hastanemiz tarafından verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün arttırılacak" dedi.