ALKÜ'de şehit ve gazi ailelerine anlamlı etkinlik

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. ALTSO Turizm MYO öğrencilerinin de destek verdiği kermesten elde edilen gelirin şehit ve gazi ailelerine bağışlanması amaçlanıyor. Kermesin açılışını yapan ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, “Ülkemize hizmet ederken şehit ve gazi olan değerli vatan evlatlarına ve onların ailelerine destek olabilmek adına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu olarak Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı kermes düzenledik. Bu kermeste, bizlere desteklerini esirgemeyen başta Alanya Belediyesi olmak üzere, ALTİD, Titan Hotels, Alaiye Hotels, Lumos Hotel, Sunprime Hotels, Club Dizelya Hotels, Xperia Bali Hotels, Panorama Hotel, Katya Hotel, Diamond Resort Hill Hotel, Blue Star Hotels, Sunstar Resort Hotels, Wome Hotel, Michell Hotel, Günizi Matbaa, Söylemezoğlu Meşrubat, Uyar Muz Tesisi, Alanya Şehir içi Otobüs Kooperatifi İşletmecilerine ve Yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. Sabah saatlerinde açılışı yapılan kermese gün içerisinde önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirilen kermese, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun ile birlikte ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, kermes alanını ziyaret ederek, kermese destek veren öğrencilere ve ALTSO Turizm MYO yönetimine teşekkür edildi.