ALKÜ'de şampiyonlara YÖK tebriği

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) 26 Ekim 2017 tarihinde yapılan Senato Toplantısı’nda fakültelerini birincilik ile kazanarak ALKÜ’ye yerleşen öğrencilere ödüllerini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı verdi. Ayrıca Rektör Pınarbaşı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Şaraç’ın öğrencilere gönderdiği tebrik mektubunu da öğrencilere teslim etti. Mühendislik Fakültesi’nden Emine Özkan, İşletme Fakültesi’nden Mehmet Eren Çiğdem, Tıp Fakültesi’nden Bayram Özal Özkan, Turizm Fakültesi’nden Ahmet Safa Gülsoy ve Eğitim Fakültesi’nden Burak Çakmak, aldıkları başarı mektubu ve ödüller karşısında başarılarını bir kez daha taçlandırmanın gururunu yaşadılar. Ayrıca öğrenciler, ALKÜ'de okumanın kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Şaraç’a ve Rektör Pınarbaşı’na teşekkür etti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM’

Rektör Pınarbaşı “Üniversiteye girişte gösterdiğiniz bu başarıyı daha da yükselterek fakültelerinizde sürdürmenizi sizden bekliyoruz. Sizlerin başarıları sayesinde üniversitemizin başarısı ve ünü de artacaktır. Sizlerin fakültelerinizdeki diğer arkadaşlarınıza örnek olmanızı, onları da motive ederek daha güzel ve başarılı çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Sizlerin, mezun olduktan sonra da ülkemize, vatanımıza ve milletimize başarılı insanlar olarak hizmet etmenizi canı gönülden diliyorum” diye konuştu.