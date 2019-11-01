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ALKÜ'de rahim sarkmasında Laparoskopi dönemi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bir ilk daha. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim tarafından hastanede ilk kez Kapalı rahim sarkması (Laparoskopik sakrokolpopeksi ) operasyonu gerçekleştirildi. İlçede ilk kez uygulanan bu yöntemle 65 yaşındaki hasta Mümine Gök eski sağlığına kavuştu. 

Alanya 31.10.2019, 13:58 31.10.2019, 19:08
ALKÜ'de rahim sarkmasında Laparoskopi dönemi
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Meryem KANBEROĞLU

ALANYA’DA ilk kez uygulanan bu yöntemle 65 yaşındaki hasta Mümine Gök eski sağlığına kavuştu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gelişen teknoloji ile birlikte cerrahi alanda yapılan yenilikleri Alanya’ya kazandırmaya devam ediyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir’e başvuran Gök, yapılan tetkikler sonucunda ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonunda hasta servise yatırıldı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve bu tür ameliyatların bundan sonra artarak devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Mülayim, "Rahim sarkması ve idrar kaçırma belli yaş üzerindeki kadınlarda oldukça sık görülen, ancak çoğunlukla gizlenen bir sağlık sorunudur. Yaşam kalitesini bozan bu semptomlar ileride birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Genelde ileri yaşlarda görülen bu durum gebe kalan kadınlarımızda veya doğum sonrası durumlarda da yaşanabilmektedir. Hastanede uyguladığımız bu yöntem sayesinde hastalarımızın iyileşme ve hastanede kalma süreleri kısalmaktadır. Bu tür problemleri olan hastalarımız gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirler ve tedavilerini olabilirler" dedi. Ameliyat sonrasında konuşan hasta Gök ise, "Doktorumun bana vermiş olduğu güven sayesinde bugün buradayım. Eski sağlığıma hızla kavuşmaktayım. Gösterilen ilgi ve sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi. 
Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da genç ve dinamik kadroları ve yenilikçi sağlık hizmeti anlayışı ile hastanede daha önceden yapılmayan birçok operasyonu ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti. 

#Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir #Prof. Dr. Barış Mülayim #Alanya Haber #Alanya #ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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