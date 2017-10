ALKÜ'de Kitap Fuarı sürüyor

HER gün birkaç yazarın konferans verdiği ve imza etkinliğine katıldığı fuarda ziyaretçiler kitapları incelemenin ve imzalatmanın yanında konferanslarla da ünlü yazarları dinleme fırsatı buluyor. Hem imza günü hem de konferans vermek için ALKÜ 1. Kitap Fuarı’na gelen Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel “Anadolu’nun Selçuklular Tarafından Fethi ve Eğitimi” adlı sunumunda kendisini izlemeye gelenleri tarih yolculuğuna çıkardı. Uğurluel, “Ben Alanya’nın reklam tabelasıyım. Gittiğim her yerde Alaiye’yi ve Alaaddin Keykubatı en az 300-400 kere anlatmışımdır” diye konuştu. Talha Uğurluel’in konferansını, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ Daire Başkanları, Alanya Müftüsü Mustafa Topal, Eğitim Bir Sen Başkanı Abuzer Gündoğdu’nun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

‘ALKÜ’NÜN İSMİNİ ÇOK BEĞENDİM’

Anadolu Selçuklu’nun en güçlü isminin Alaaddin Keykubat olduğunu ifade eden Talha Uğurluel, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ismini çok beğendim. Alanya’ya kurulan devlet üniversitesine böyle bir isimin verildiğini duyduğumda buna çok sevindim. Çünkü ben bir tarihçi olarak Alaaddin Keykubat’ı çok severim, benim için ayrı bir yeri vardır. Üniversitenin ismi çok özel olduğu için yerleşkenin de bu isme yakışacak şekilde kurulacak olması beni ayrıca mutlu edecek” dedi. Talha Uğuruluel’e konferans sırasında yanıt veren Rektör Pınarbaşı ise, Kestel ve Cikcilli Yerleşkesi’ne yapılan her binanın tarihi ruhu çağrıştıracağını söyleyerek, “Master planlarımız bu doğrultuda hazırlandı ve hazırlanıyor. Selçuklu’nun bize bıraktığı mirası Üniversitemizde yaşatacağız” diye konuştu.

‘TÜRKLER ANADOLU’YU İLİM YUVASI YAPMIŞTIR’

Türklerin her zaman emperyalizmin karşısında olduğunu anlatan Uğurluel, “Bir zamanlar Anadolu’yu işgal eden Moğol İmparatorluğu bile Türkleri tanıdıktan sonra Müslüman olmuştur. Selçuklular ilime, irfana, medreselere o kadar önem veriyordu ki o dönemde bile Anadolu’ya tıp medresesi, şifahaneler, camiler gibi birçok yapı inşa etmeye devam etmişlerdir. Moğollar, Türklerden o kadar çok etkilendi ki onlar bile bir süre sonra Türklerle bir bütün halinde yaşamaya başladı. Anadolu’yu işgal eden birçok Moğol, Orta Asya’ya geri dönmemiş ve Anadolu topraklarında yaşamaya devam etmişlerdir” şeklinde konuştu.

‘HÜKÜMDARLARIMIZ ANADOLU’YU İLMİK İLMİK İŞLEMİŞTİR’

Anadolu’nun fethinden itibaren hükümdarların Anadolu’yu ilmik ilmik işlediğine değinen Uğurluel, bu hükümdarların başında ise Alaaddin Keykubat’ın geldiğini söyledi. Birçok komutanın Anadolu’yu vatan toprağı yapmak için at üstünde şehit olduğunu ifade eden Uğurluel, “Anadolu bu hükümdarlarımız sayesinde ilim yuvasına dönüşmüştür. Çünkü bizim hükümdarlarımız zevke ve sefaya düşkün değildi. Oxford Oxford olmadan önce Anadolu’da birçok Oxford bulunuyordu. Bunların bir tanesi de Urfa’dadır” dedi. Konferansın ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Talha Uğurluel’e Alanya'ya geldiği için teşekkür etti ve ardından ALKÜ tasarımı ve ürünü olan “Alanya Kalesi” adlı el sanatını Uğurluel'e hediye etti.

ALKÜ DİLİPAK'I KONUK EDECEK

ALKÜ tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen kitap fuarı kapsamında bugün Abdurrahman Dilipak, Alanyalılarla buluşacak.

Dilipak'ın ‘Yakın tarih’ temalı konulu konferansı saat 14.00'de İşletme Fakültesi'nde, 18.00'de ise Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Öte yandan yazar Sema Maraşlı da ALKÜ 1. Kitap Fuarı kapsamında bugün AKM’de okurlarıyla bir araya gelecek. Saat 14.00’de gerçekleştirilecek ‘Mutluluğu ararken’ konu başlıklı konferans genel katılıma açık olacak.