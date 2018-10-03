ALKÜ'de çocuklar unutulmadı

ÇOCUK Gelişim Uzmanı Duygu Duman Gezgin; her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan ‘Dünya Çocuk Günü’ kapsamında misafirlerle bir araya geldiklerini söyledi. Gezgin: ”Çocuklarımız için eğlenceli bir ortam oluşturarak onlarla birlikte boyamalar ve el baskısı yaptık. Misafirlerimizle birlikte hazırladığımız boyamaları ebeveynlerimizle sergileme fırsatımız oldu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın gününü kutlar, mutlu ve sağlıklı yarınlar dileriz” dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ; “Dünya Çocuk Günü’nde” geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı bu özel günlerinde unutmadık. Misafirlerimiz tedavilerini olurken bir yandan da eğlensin diye çocuk gelişim uzmanlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenlemekte, onları ağırlamaktayız. Çocuklarımız gülsün, sağlıklı yarınları olsun diye bizler daima buradayız. Dünya Çocuk Günü’müz kutlu olsun.” diye konuştu. Bu durumdan oldukça memnun olan ebeveynler ise; “Çocuklarımız hastane stresinden uzak güzel bir gün geçirdiler. Evlatlarımız bir yandan tedavisini olurken bir yandan da eğlendiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dediler.