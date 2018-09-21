ALKÜ'de çalıştay heyecanı

21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Cezayir ve Ürdün’den gelen akademisyenlerin fen ve mühendislik alanında yaptıkları son çalışmaları paylaştıkları çalıştayın ilk günü ALKÜ’yü ziyaret eden akademisyenleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı makamında ağırladı. Pınarbaşı, üniversite olarak bu tür akademik toplantıların içinde bulunuyor olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de makine mühendisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Çalıştay’da çeşitli ülkelerden gelen bilim insanının fen ve mühendislik alanlarındaki çalışmalarını paylaşıyor olmalarının orta ve uzun vadede bilim dünyasına güzel katkılar sağlayacağını söyledi. Ziyaretçilerine ALKÜ hakkında kısa bilgiler de veren Rektör Pınarbaşı, katılımcılara, üniversite olarak bilimsel işbirliklerine her zaman açık olduklarını ifade etti. Ziyaretin sonunda Rektör Pınarbaşı ile hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde bulunan laboratuvarları gezdi.