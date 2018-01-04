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ALKÜ'de bir ilk! Aynı anda iki başarılı operasyon

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı anda başarılı iki operasyon gerçekleştirildi

ALKÜ'de bir ilk! Aynı anda iki başarılı operasyon

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı anda başarılı iki operasyon gerçekleştirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 11:02
ALKÜ'de bir ilk! Aynı anda iki başarılı operasyon
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Mehmet AL
YENİ hizmet binasının hizmete  açılmasıyla  birlikte hastanede daha önceden yapılmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. Göz Doktoru Fatih Aslan tarafından hastanede ilk kez aynı seansta  Glokom(göz tansiyonu) ve katarakt ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
Göz tansiyonu sorunu olan  76 yaşındaki Mustafa  Aksoy’un yaşla birlikte katarakt rahatsızlığı oluştu. İlaçlarla baskılanamayan glokom ve  katarakt şikayetleri nedeniyle  hasta  bekletilmeden  ameliyata alındı. (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı anda ilk kez yapılan başaralı iki operasyon diğer  hastalar  için  umut oldu. 27 Aralık  Çarşamba  günü ameliyata alınan hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildi. Göz Doktoru Fatih Aslan ve Başhekim Dr. Tevfik Yazan, hasta Mustafa Aksoy’u ameliyat sonrası servisinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. 
“Hekim arkadaşlarımızla birlikte yapılmayan ameliyatları artık hastanemizde yapmaya başladık”
Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve bu tür ameliyatların bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Aslan;”Hastamızın her iki gözünde  ileri derecede  göz tansiyonu vardı ve kullandığı  ilaçlarla artık  göz tansiyonu  ilerleyişini durduramıyorduk.  Yaşa bağlı hastamızın  katarak rahatsızlığıda ilerlemişti. Hastamızı aynı seansta hem göz tansiyonu ameliyatına hem de  katarak ameliyatına aldık.Başarılı geçen ameliyat sonunda kendisini aynı gün içinde taburcu ediyoruz. başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hekim arkadaşlarımızla birlikte yapılmayan ameliyatları artık hastanemizde yapmaya başladık.Bu tür ameliyatlarımız artarak devam edecektir.” Dedi.
Başhekim Dr. Tevfik Yazan  ise;”  hastanemiz  büyüdükçe  genç ve becerikli arkadaşlarımızla birlikte  verdiğimiz sağlık  hizmetinin hem çeşitliliği hem kalitesi hemde  güvenirliği artmaktadır . Dr. Fatih Aslan’a çalışma  arkadaşlarım ve ekibim adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
Başka yere gitmeden yaşadığım yerde ameliyatım yapıldı
Hasta Aksoy;"Başka yere gitmeden yaşadığım yerde ameliyatım yapıldı. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına  göstermiş oldukları ilgi ve hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Fatih AslanTevfik YazanMustafa AksoyALKÜAmeliyatGöz Ameliyatı
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