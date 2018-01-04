ALKÜ'de bir ilk! Aynı anda iki başarılı operasyon

Mehmet AL

YENİ hizmet binasının hizmete açılmasıyla birlikte hastanede daha önceden yapılmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. Göz Doktoru Fatih Aslan tarafından hastanede ilk kez aynı seansta Glokom(göz tansiyonu) ve katarakt ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Göz tansiyonu sorunu olan 76 yaşındaki Mustafa Aksoy’un yaşla birlikte katarakt rahatsızlığı oluştu. İlaçlarla baskılanamayan glokom ve katarakt şikayetleri nedeniyle hasta bekletilmeden ameliyata alındı. (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı anda ilk kez yapılan başaralı iki operasyon diğer hastalar için umut oldu. 27 Aralık Çarşamba günü ameliyata alınan hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildi. Göz Doktoru Fatih Aslan ve Başhekim Dr. Tevfik Yazan, hasta Mustafa Aksoy’u ameliyat sonrası servisinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

“Hekim arkadaşlarımızla birlikte yapılmayan ameliyatları artık hastanemizde yapmaya başladık”

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve bu tür ameliyatların bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Aslan;”Hastamızın her iki gözünde ileri derecede göz tansiyonu vardı ve kullandığı ilaçlarla artık göz tansiyonu ilerleyişini durduramıyorduk. Yaşa bağlı hastamızın katarak rahatsızlığıda ilerlemişti. Hastamızı aynı seansta hem göz tansiyonu ameliyatına hem de katarak ameliyatına aldık.Başarılı geçen ameliyat sonunda kendisini aynı gün içinde taburcu ediyoruz. başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hekim arkadaşlarımızla birlikte yapılmayan ameliyatları artık hastanemizde yapmaya başladık.Bu tür ameliyatlarımız artarak devam edecektir.” Dedi.

Başhekim Dr. Tevfik Yazan ise;” hastanemiz büyüdükçe genç ve becerikli arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz sağlık hizmetinin hem çeşitliliği hem kalitesi hemde güvenirliği artmaktadır . Dr. Fatih Aslan’a çalışma arkadaşlarım ve ekibim adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Başka yere gitmeden yaşadığım yerde ameliyatım yapıldı

Hasta Aksoy;"Başka yere gitmeden yaşadığım yerde ameliyatım yapıldı. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları ilgi ve hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.