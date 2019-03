ALKÜ, Çanakkale Zaferini iki ayrı programla kutladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Yurdu ile Genç Kalemler Kulübü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle İşletme Fakültesi konferans salonunda “Bir Destandır Çanakkale” söyleşisi gerçekleştirildi. Konferansa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Emekli Kurmay Albay Murat Ünsaldı, Çanakkale Zaferi’nin ayrıntılarını salonda bulunanlara enine boyuna anlattı. İtilaf Devletlerinin 6 savaş gemisinden oluşan bir filo, Rus limanlarının bombardımanına misilleme olarak Çanakkale Boğazı’nın girişindeki Orhaniye, Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarının bombalaması sonucunda 5 subay ve 81 er’in şehit olduğunu ifade eden Emekli Kurmay Albay Murat Ünsaldı, “Rus Çarı 2. Nikola, İngiltere’den Osmanlı’ya karşı bir harekât yaparak Rusya üzerindeki yükün azaltmasını istiyordu. İtilaf Devletleri 1914’ten itibaren ciddi olarak düşünmeye başladı. İngiliz Savaş Konseyi, Savaş Bakanı Lord Kitchener ve Amirallik Lordu Churchill’in yaklaşımları ile Çanakkale’ye bir harekat düzenlenir. Arından 1915’ten itibaren hazırlıklara başlanır ve 28 Ocak 1915’te İngiliz Savaş Kabinesi, Çanakkale Boğazı’nın deniz gücüyle zorlanarak geçilmesi kararı alır. Daha sonra Çanakkale Boğazı girişine ve Gelibolu Yarımadası’nın Ege Denizi tarafına İtilaf Devletleri’nin 248’i savaş gemisi olmak üzere 417 gemi demirlemişti. Türklerin ise 59 savaş gemisi bulunuyordu. 19 Şubat’ta başlayan deniz harekâtı 18 Mart tarihinde İtilaf Devletleri’nin son günü oldu. Daha sonra hem karadan hem de geniş çapta bir harekat başlattı. Bu girişimleri de başarısız olan İtilaf Devletleri, 8-20 Aralık 1915’te Anafartalar ve Arıburnu bölgelerini, 28 Aralık’tan 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Seddülbahir bölgelerini terk etmiştir” dedi.



" Ağıtlarla andığımız tek zafer Çanakkale"

Şu ana kadar Türk Tarihi’nin oluşumu içerisinde bütün zaferlerin koçaklamalarla, destanlarla anıldığını hatırlatan Ünsaldı, 4 bin yıllık Türk Tarihi içerisinde ağıtlarla anılan tek zaferin Çanakkale olduğunu söyledi. Ünsaldı, “Çanakkale Zaferi, Türk Askeri için büyük bir moral kaynağı olmuş, Türk Ordusu’nun Balkan Harbi’nde yaşadığı travma ortadan kalkmıştır. Mustafa Kemal’in askeri dehası ortaya çıkmış, generalliğe terfi etmiş, bütün ülke kendisini tanımıştır. Çanakkale’de, 1 metrekareye 50 şehit düşmüştür. Bu savaşta müttefik ordusu 250 bin zayiat vermiştir. Yine Osmanlı Ordusu da 250 bin zayiat vermiştir. Türklerde şehit düşenlerin sayısı ise 76 bin 625’dir. Çanakkale Savaşı’nda Türk Ordusu’nun kaybettiği askerlerden yüzde 74’ünün 17 ile 32, yüzde 26’sının 33 ile 42 yaşlarında olduğu görülür. Bu da Türk Halkı’nın yetişmiş insan gücünün nasıl yok olduğunu açıkça gözler önüne ermektedir” şeklinde konuştu.

Programın sonunda ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Ünsaldı’ya teşekkür ederek, Alaaddin Keykubat mührünü takdim etti.



' Çanakkale ruhu günümüzde de devam etmeli"

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıl Dönümü için öğleden sonraki program ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversiteli Aktif Öğrenciler Kulübü (ÜNİAK) tarafından gerçekleştirildi. İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda Emekli Albay Gazi Hüseyin Kılbaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta Kılbaş, Çanakkale Savaşı’nın tarihi seyri ile günümüze kadar gelen etkilerinden bahsetti. Tarihin amacının dünü iyi anlayıp bugünü ihya edip, yarını ihya ederek, gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak olduğunu dile getiren Kılbaş, tarihine sahip çıkmayanların yok olmaya mahkûm olduklarını söyledi. Çanakkale ruhunu günümüzde de devam ettirmenin önemi üzerinde duran Kılbaş, “ O zaman her ilden, her bölgeden, her mezhepten omuz omuza şehitliğe ulaşan atalarımız gibi bugün de güç birliği, gönül birliği yapmak zorundayız. Ayrıca tarihimizi iyi bilmek ve okumak zorundayız” dedi.

Programın sonunda ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu tarafından Kılbaş’a günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 17:57