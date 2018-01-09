ALKÜ, bir ayda 90 bin kişiye hizmet verdi

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasında bin 380 kişi ise yatarak sağlık hizmeti aldı. Hastanede bin 452 hastanın ameliyatı da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Büyüyen kadrosu ve yeni akademisyenlerle birlikte sağlık hizmetinde kaliteyi her geçen gün daha da yükseltmeyi hedefleyen ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 aylık süre zarfında 95 bebek dünyaya gözlerini açtı. Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, "Sağlık çalışanlarımız kısa sürede büyük işlere imza atmıştır." dedi. Yazan, "4 Aralık 2017 tarihinde yeni hizmet binamızda hasta ve hasta yakınlarımıza hizmet vermeye başladık. Bu süre zarfında sağlık çalışanlarımızın emeği çok büyüktür. Hepsi kendi zamanlarından ödün vererek canla başla çalışmıştır. Büyüyen genç ve dinamik kadromuzla birlikte artık hastanemizde yapılmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. Yeni açılan branşlarımızla birlikte hastalarımızın ilçe dışına gitmelerine gerek kalmadı. Hastanemizde yeni bölümlerimizi açılmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteğini hep yanımızda hissettiğimiz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkürü bir borç bilirim. 995 hastane personelimizle birlikte hasta ve hasta yakınlarımızın daha kaliteli ve daha konforlu bir sağlık hizmeti alması için hep birlikte çalışmaktayız" dedi