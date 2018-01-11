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ALKÜ 'Beyaz Baston Körler Haftası'na böyle dikkat çekti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına hastane binasında bir etkinlik düzenledi

ALKÜ 'Beyaz Baston Körler Haftası'na böyle dikkat çekti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına hastane binasında bir etkinlik düzenledi

11 Ocak 2018 Perşembe 18:04
ALKÜ 'Beyaz Baston Körler Haftası'na böyle dikkat çekti
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TOPLUMDA farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası 'Beyaz Baston Körler Haftası' olarak anılmaktadır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırması Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Kaan Sağlam ve hastane yönetimin düzenlediği etkinliğe hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve yönetim birimi katıldı. Her vatandaşın potansiyel bir engelli adayı olduğu düşüncesiyle yapılan etkinlikte, katılanlara siyah göz bandı ve beyaz baston verildi. Etkinliğe katılanlar kısa bir süreliğine görmeyerek hasta danışmanlarının desteğiyle belirlenen alanda yürüyüş yaptı. Daha sonra yaşadıkları bu deneyimi yazıya dökerek etkinlik için hazırlanan duygu ağacında paylaştı. Uzman Sağlam, "Her insanın görme engelli vatandaşlarımızın neler hissetiğini anlamaları adına böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte çalışanlarımızın da görme engellilere yaklaşımı konusunda bilinçlendirilmesini hedefledik. Kısa süreliğine de olsa düzenlediğimiz bu çalışmayla insanlar görme engelli vatandaşlarımızın neler hissetiğini anlayarak onların dünyalarında bir gezinti yaptı. Yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla böyle bir çalışma tasarladık. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılmak isteyenleri bugün gün sonuna kadar standımıza bekliyoruz" dedi. Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, "Her vatandaşın potansiyel bir engelli adayı olduğu düşüncesiyle çıktığımız etkinliğimize hasta ve hasta yakınlarımızın ilgisi oldukça büyüktü" dedi. Yazan, engelliliğin önlenmesi, bireylerin engellilikle ilgili farkındalılığının artırılması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması adına bu tür etkinliklere hastane yönetimi olarak önem veriyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın ilgisi de bizi oldukça mutlu etti. Gelin, görme engelli vatandaşlarımıza hep birlikte ışık olalım, yol gösterelim" diye konuştu. Stant etkinliğine katılan Uzman Göz Doktoru Fatih Aslan ise etkinliğe katılanları, göz sağlığında dikkat edilmesi gereken hussuslar ve olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 18:12
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmet UzmanıKaan SağlamBeyaz Baston Körler HaftasıGörme EngelliAlanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiALKÜ
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