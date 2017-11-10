ALKÜ Atatürk’ün anısına fidan dikti

10 KASIM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yılında ve aziz şehitlerimizin hatırası için ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genç TEMA Kulübü öğrencileri ALTSO Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesinde bulunan ‘Şehitler Koruluğu’na 300 adet fidan dikti. Fidan dikimi öncesinde ALTSO MYO’da düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Tören ve fidan dikimine ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, fakülte dekanları, daire başkanları, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

AĞAÇLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Anma programında duygu yüklü bir konuşma gerçekleştiren Genç TEMA Kulübü Akademik Danışmanı ve öğretim görevlisi Mehmet Bilgin Karademir, “Üç kırık kaburga, delinmiş bir akciğer, yine de savaşmaya devam eden bir ruh, bir beden ve bir inanç. Mustafa Kemal Atatürk… ’Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.’ diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bitmeyen hüznün yıl dönümü. Genç TEMA Kulübü Akademik Danışmanı olarak fidan dikimi sürecinin oluşumunda emeği geçen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal’a, SKS Daire Başkanımız Hayri Akın’a, fidanların Antalya Orman Genel Müdürlüğü’nden getirilmesine büyük destek olan Yrd. Doç. Dr. Tolga Gül hocamıza ve fidan dikimi için çukurların açılmasında emeği geçen sevgili öğrencilerime, Turizm Animasyon Bölümü’ne ve Genç TEMA Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören, Şehitler Koruluğu’na 300 fidan dikiminin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı adına da 2 metrelik çınar ağacının dikilmesiyle sona erdi.