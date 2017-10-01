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ALKÜ aşure dağıttı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) ağızlar aşure ile tatlandı. Yeni eğitim-öğretim yılıyla beraber ALKÜ’de faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin etkinlikleri de birer birer hayat bulmaya başladı

ALKÜ aşure dağıttı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) ağızlar aşure ile tatlandı. Yeni eğitim-öğretim yılıyla beraber ALKÜ’de faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin etkinlikleri de birer birer hayat bulmaya başladı

01 Ekim 2017 Pazar 22:44
ALKÜ aşure dağıttı
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BU doğrultuda Muharrem Ayı dolayısıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü (KADEM) tarafından organize edilen aşure ikramına katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, hem sunulan aşureyi öğrenciler ile beraber yeme hem de öğrencilerinin dilek ve beklentilerini dinleme fırsatı buldu.
EN BÜYÜK SIKINTI ULAŞIM
Kestel kampüsünün günden güne güzelleşmeye başladığını ve bir kampüs havası oluşmaya başladığını ifade eden öğrenciler, özellikle sabah saatlerinde otobüs seferlerinin yetersiz olması nedeni ile kampüse ulaşmakta zorluk çektiklerini Rektör Pınarbaşı'na ilettiler. Sorunun farkında olduğunu ve konu ile ilgili Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e konuyu ilettiğini belirten Rektör Pınarbaşı, Alanya'yı bir öğrenci kenti haline getirmek için öğrenci sayısını hızla artırmaya devam ettiklerini söyleyerek, artan öğrenci sayısına paralel olarak daha çok otobüs seferinin kampüse konması gerektiğini, bu konuda sayın Güney'in gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını belirtti.
‘REKTÖRE MEKTUP’ İLE ULAŞIN
Sorun ve dilekleri ile ilgili olarak öğrencilerin her zaman kendisi ile iletişime geçmesini isteyen Rektör Pınarbaşı, ALKÜ resmi web sayfasında bulunan “Rektöre Mektup” bölümünden de kendisine elektronik posta gönderebileceklerini, bu postaları her gün bizzat kendisinin okuyarak gerekli birimlere ilgilenmeleri için yönlendirdiğini söyledi. 
Rektör Pınarbaşı aşure etkinliği düzenleyerek öğrencilere aşure ikramı yapan ALKÜ KADEM topluluğuna bu güzel çabaları için teşekkür etti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜ AşureAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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