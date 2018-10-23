ALKÜ altyapısını güçlendiriyor

EĞİTİMDE kaliteye önem veren ALKÜ, öğrencilerin teorik derslerini, uygulamalı derslerle de pekiştirerek, alanında uzman öğrenciler yetiştiriyor. Bu doğrultuda bir süredir hummalı bir çalışma yürüten ALKÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na (SHMYO) uygulamalı dersler verilebilmesi için laboratuvarları kurdu. Laboratuvarların ders vermeye elverişli hale gelmesinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yapılan çalışmaları yerinde görmek için laboratuvarları ziyaret etti. Laboratuvar gezisine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Avnioğlu, Yüksekokul Sekreteri Hakan Bütün ile yüksekokulun akademik personeli katıldı.



Rektör Pınarbaşı: “SHMYO’da İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerinde öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerimize daha güzel hizmet vermek, pratiklerini geliştirmek ve çalışma hayatına daha iyi hazırlamak amacıyla, İlk ve Acil Yardım ile Fizyoterapi Laboratuvarları tamamlanmış ve eğitimler verilmeye başlanılmıştır. Diğer Laboratuvarlarımız olan Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarlarının da yapımı devam ediyor. İlk ve Acil Yardım Laboratuvarımızda kurduğumuz ambulans simülatörü ile acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu yaşandığı zaman, nerelerin yapılması gerektiği, bu konuda hangi cihazların ne şekilde kullanılacağı öğrencilerimize pratik yaptırılarak anlatılıyor. Fizyoterapi Laboratuvarımızda ise fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetimizi arttırmak amacıyla nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgiler veriliyor. ” diye konuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında 60 öğrenci ile İlk ve Acil Yardım Programı ile eğitim öğretime başladı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ise Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Fizyoterapi Programı ve Çocuk Gelişimi Programını ekleyerek mevcut kapasitesini toplamda 4 programa çıkarmıştır. İlk ve Acil Yardım Programına 70, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına 50, Fizyoterapi Programına 60 ve Çocuk Gelişimi Programına 40 öğrenci alınarak toplam öğrenci sayısı 280’e çıkmıştır.