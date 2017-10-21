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ALKÜ Alanya'yı bisikletle turladı

ALKÜ'de bu yıl ilki yapılacak 1. Kitap Fuarı tanıtımı için öğrenciler Alanya'yı bisikletle turladılar

ALKÜ Alanya'yı bisikletle turladı

ALKÜ'de bu yıl ilki yapılacak 1. Kitap Fuarı tanıtımı için öğrenciler Alanya'yı bisikletle turladılar

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:21
ALKÜ Alanya'yı bisikletle turladı
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 ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 1. Kitap Fuarı 22-25 Ekim 2017 tarihleri arasında Alanya Kültür Merkezi ve ALKÜ Kestel Yerleşkesi’nde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak. Konferans ve imza günleri programlarıyla devam edecek olan ALKÜ 1. Kitap Fuarı’nın açılışı ise yarın saat 11.00’de açılışı yapılacak. Alanya'da ilk olan bu etkinliğe birbirinden önemli yazarlar katılacak. Kitapseverler hem kitapları görme ve alma fırsatı bulacak hem de sevdikleri yazarlarla buluşup kitaplarını imzalatabilecek, konferanslara katılabilecek. 
Bu güzel organizasyon öncesi bir grup öğrenci hazırlatılan ALKÜ Kitap Fuarı tişörtlerini giyerek Alanya'da bisikletle turladılar. Fuarın tanıtımı için yapılan etkinlikte öğrenciler Kestel'den Elikesik bölgesine kadar tüm Alanya'yı dolaştılar. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği öğrenciler bisikletleri ile muhteşem bir tanıtıma imza atmış oldular. 
Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destek verdiği tanıtım da emniyet güçleri de bisikletli öğrencilere eşlik ettiler ve trafikte güvenliklerini sağladılar.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaALKÜ
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