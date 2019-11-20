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ALKÜ Alanya EAH'a Bakan destekli dev bütçe

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve bölge Milletvekillerinin katkılarıyla ilçeye kazandırılmak istenen yeni tedavi merkezleri için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Bütçe Daire Başkanlığı tarafından genel bütçeden tahsil edilen 4 milyon 500 bin gibi dev bütçe ödeneği onaylandı. Hastaneye kazandırılan bütçe ile birlikte sağlık alanındaki yeni yapılanmalar için düğmeye basıldı.

Alanya 20.11.2019, 16:37
ALKÜ Alanya EAH'a Bakan destekli dev bütçe
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirmiş Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı tarafından hastanenin ihtiyaçlarını belirten bir brifing sunulmuştur. Prof. Dr. Lakadamyalı ziyaret esnasında Bakan Çavuşoğlu’ndan sadece Alanya için değil bölge içinde büyük önem arz eden Üreme Yardımcısı Tedavi Merkezi, Onkoloji Merkezi ve Kalp Merkezinin ilçeye kazandırılması yeni tedavi merkezlerinin açılması yönünde kendisinden destek istemişti. İlçe idari amirlerinde yer aldığı toplantıda dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda yakından ilgileneceğinin sözünü vermişti. Antalya ve Alanya’nın sorunları ile yakından ilgilenen bu güne kadar verdiği sözü yerine getiren Bakan Çavuşoğlu Ankara’ya dönmesinin ardından bir hafta gibi kısa bir süre içerisinden kamu hastaneleri genel müdürlüğü bütçe daire başkanlığı ile görüşmede bulunarak 4 milyon 500 bin gibi dev bütçeli ödeneğin onaylanmasına katkı sağladı.​ Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu “ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi gün geçtikçe ivme kazanarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Gerek Başhekimimiz gerek Rektör hocamız ile yaptığımız toplantıda hastanemizin ihtiyaçlarını vatandaştan gelen taleplere göre hızlı şekilde çözmeye devam ediyoruz. Son gelen 4,5 milyonluk bütçeyle hastanemizin ihtiyaçlarını daha hızlı tamamlamak üzere çalışmalara başlanıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında yaptığımız toplantı sonucunda bu hafta bütçemiz onaylandı. Sayın Bakanımıza bölge vekillerimize teşekkür ederim.” Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Bütçe Daire Başkanlığı tarafından genel bütçeden tahsis edilen ödenek ile birlikte sağlık alanında yapılanmaların ve yeniliklerin önünün açıldığını söyledi. Başhekim “ Prof. Dr. Lakadamyalı hastanemizin vizyonunu yenileyerek; kısa ve uzun vade projelerimizi hayata geçirmek, sağlıkta bir ivme kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız çalışmalarımızı Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile paylaştık. Sağlık alanında ilçemizde hem hizmet sunumunda hem de hizmet sunumunun niteliği konusunda bir takım değişiklikler için çalışmalarımıza ve projelerimize değindik. Kendilerinin de desteği ile ilçe hastanemizi daha ileriye taşımak adına görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni tedavi merkezleri için aldığımız ödenek ile birlikte ilk olarak Kalp Merkezini hastanemize kazandırmayı hedefliyoruz. Ülkemize ve Alanya’ya gönül veren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na sağlık alanında verdiği destekten dolayı minnettarım. Bir kez daha şahsım, çalışanlarım ve Alanya halkı adına teşekkür ederim.” diye konuştu.

#ALKÜ Alanya EAH #Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #Hastane #bütçe #Alanya #Alanya Haber #alanya haberleri #Mustafa Toklu #AK Parti Alanya #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı
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