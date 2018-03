ALKÜ, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

ALKÜ tarafından ilki düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreni, Alanya’lı şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın anısına duyulan saygı münasebetiyle sade ve kısa gerçekleşti, müzik ve balo kısımları iptal edildi. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törene ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Demir, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktorlar ve öğrenciler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

BAZI HAZIRLIKLAR İPTAL EDİLDİ

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal “Bugün daha coşkulu, daha enerjik bir konuşma yapmayı isterdim. Fakat dün gece 3 vatan evladımızın şehadet haberini aldık. Bu kardeşlerimizden birisi de Alanya’lı Uzman Çavuş Fatih Uysal idi. Öncelikle Şehitlerimizin Ruhları şad olsun” diyerek sözlerine başladı. Günal konuşmasının devamında; “Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve Afrin’e düzenlemiş olduğumuz Zeytindalı harekâtımız sırasında Vatanımız uğruna şehit olan askerlerimizi ve geçirdiğimiz şu zorlu günleri düşündüğümüzde Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin tamamının ortak kararıyla bugünkü etkinliğimizde bir takım değişiklikler yapma kararı aldık. Etkinliğimiz için sene başında planlamış ve hazırlıklarını yapmış olduğumuz 14 Mart için geleneksel hale gelmiş olan tıp balosunu ve bugün için öğrencilerimizin sizlere sunacağı kısa müzik dinletisini hepimizin ortak kararı ile iptal ettik. Bununla birlikte 14 Mart tarihinin Tıbbiyeliler için önemi büyük olduğundan ve önlük giyme töreni için öğrencilerimizin aileleri başka illerden geldiklerinden dolayı kısa ve sade bir törenle bugünkü etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

“14 MART NEDEN ÖNEMLİ”

14 Mart tarihinin tıbbiyeliler için neden önem taşıdığı hakkında salonda bulunan misafirlere bilgiler veren Günal, “14 Mart 1827, 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet’ in önerisiyle ilk Cerrahhanenin, Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı konağında Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulduğu gündür. Bir başka deyişle Ülkemizde modern Tıp Eğitiminin başladığı gündür. İlk kutlama 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da yapılmıştır. O gün, Tıp Öğrencileri Hikmet Boran’ın önderliğinde düşman işgalini protesto amacıyla gerçekleştirmişlerdir. O dönemin ünlü doktorlarının da destek verdiği bu protesto, tıp mesleği mensuplarının Yurt Savunma Hareketi olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda salonda bulunan ailelere de seslenen Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal, “Siz değerli Annelerimiz, Babalarımız ve değerli aile bireylerimiz, teşekkürün en büyüğü sizler için. Ne mutlu ki evlatlarınızı büyüttünüz ve ne mutlu sizlere ki birer hekim adayı olarak bizlerin arasına gönderdiniz. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sıra bizlerde. Evlatlarınızı gözü kapalı güvenebileceğiniz, Vatanımıza ve milletimize faydalı hekimler olarak yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

“EN KUTLU MESLEĞİ İFA EDİYORSUNUZ”

Ardından “İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizin ve coğrafyamızın huzura kavuştuğu günlerde, 1919 yılında işgal kuvvetlerine başkaldırış olarak başlayan ve geleneksel hale gelen bu günü daha coşkulu kutlamayı ümit ediyoruz” diyerek salondaki misafirlere hitap eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hipokrat’ın “Tıp bir sanattır. Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat” sözü ile konuşmasına devam etti. Rektör Pınarbaşı, “Mesleğe başlarken Hipokrat yemini ediyorsunuz. Hayatınız boyunca haktan, adaletten, doğruluktan ve mesleğinizi en güzel şekilde yapmaktan hiçbir şeklide geri durmayacağınızı Hipokrat Yemini ile ifade ediyorsunuz. Buna sadık kalarak hayatınız boyunca bu zorlu mesleğinizi en güzel ve fedakâr şekilde icra edeceksiniz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum” dedi.

“YAŞAM HAKKI EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR”

Türkiye’de ve dünyada en uzun ve zor tahsili yapan insanların tıbbiyeliler olduğunu dile getiren Rektör Pınarbaşı, “Ama en kutlu mesleği ifa eden de sizlersiniz. Sağlık hakkı, yaşam hakkı en temel insan hakkıdır; zira insan yaşamadıktan sonra başka hakkı kullanması mümkün değildir. Bu hakkı kullanılabilir kılan Allah’ın izni ile sizlersiniz” diye konuştu. Rektör Pınarbaşı konuşmasının devamında, “Az önce Alanyalı şehidimizin cenazesinden geldim. Kendisini çok büyük bir kalabalıkla ebedi istirahatgahına uğurladık. Öncelikle kendisine ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tabi bizler her zaman vatanımız, milletimiz, bayrağımız, dirlik ve düzenimiz için seve seve bu ülke ve bayrak için canımızı veririz. Aslında sizler Hipokrat Yemininde bunu da söylüyorsunuz. Hangi koşul altında olursa olsun savaşta ve afette her zaman görevinizi yapıyorsunuz. Bunun unutulmaz örneği 1915 Çanakkale Savaşı’na giden tıbbiyelilerin Anafartalar ve Conkbayırı’nda tümüyle şehit olması ve o yıl Tıbbiyenin hiç mezun verememiş olmasıdır” dedi.

Konuşmasının devamında salonda bulunan ailelere de ALKÜ ve Tıp Fakültesi hakkında kısa bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, Salonda bulunan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler sahneye davet edilerek Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından önlükleri giydirildi.