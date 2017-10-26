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ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Sona erdi 

 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinliği, sona erdi

ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Sona erdi 

 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinliği, sona erdi

26 Ekim 2017 Perşembe 10:07
ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Sona erdi 
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OKUYAN Bir Toplum, Okuyan Bir Üniversite. Sen De Oku’ sloganıyla başlayan ve her yıl Alanya’nın sosyokültürel yapısına katkı sağlayarak devam edecek olan kitap fuarı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in İmza günü ve yazar Abdurrahman Dilipak’ın “Yakın Tarih” konulu söyleşisiyle son buldu. 
 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinliğinin son gününde şu açıklamaları yaptı. “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iki yıl önce kurulmuş genç bir üniversitemiz, kaliteli bir şekilde büyümek ve kaliteli gençlerimizi yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Bu süreçte şunun da farkındayız: Üniversitemizin görevi sadece öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda içerisinde bulunduğu topluma da katkı sağlamaktır. Biz de bu düşünceden hareketle Alanya’mızda daha önce hiç kitap fuarı olmadığını duyduğumuzdan dolayı böyle bir kitap fuarı düzenlemeye karar verdik.  Kitap fuarı düzenlemek kolay bir iş değil, büyük bir organizasyon ve ciddi bir masraf gerektiriyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt ÇAVUŞOĞLU geçenlerde DİM Medyanın 50. Kuruluş yıldönümüne geldiğinde söylemişti, Alanya’da imece usulü çok güzel işliyor, Alanya halkımız gerçekten çok duyarlı bir iş yapmaya kalktığınız zaman size destek oluyorlar. Bizde böyle bir organizasyona kalkışırken Alanya halkımıza güvendik, Sağ olsun onlarda bizi mahcup etmediler” dedi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ayrıca kitap fuarının 1. Yılı olması dolayısıyla “Bu yıl eksikliklerimizi gördük amacımız bu kitap fuarını Geleneksel hale getirip Her yıl devam etmek istiyoruz” Alanya halkına da gösterdikleri ilgiden doyalı teşekkür eden Pınarbaşı Kitap fuarının önümüzdeki sene daha kapsamlı ve daha geniş yelpazelere açılacağını sözlerine ekledi.

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Dilipak, yakın tarihi anlattı
Dilipak, yakın tarihi anlattı
Son Güncelleme: 26.10.2017 10:16
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman DilipakAhmet PınarbaşıALKÜKitap Fuarı Ve İmza GünleriMehmet Ali Dim
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