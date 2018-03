Ali Takavut: Alanya Kerbela'yı yaşıyor

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında konuşan Takavut, "Alanya'nın en büyük problemlerinden biri de otopark konusu. Burada yaşıyorsunuz. Parti binamıza geldiğiniz zaman rahat otopark bulamıyorsunuz. Yazın özellikle diğer şehirlerden otobillerle gelen misafirlerle dolup taşıyor. Araç koyacak yerler bulamıyorlar. Bunun da her gün şikayetlerini alıyoruz. Buradan sesleniyorum, dünyada bu tür yerlerde bu otopark sorunu nasıl çözülüyorsa, Alanya' da çözülmesi gerekir. Hem de en kısa zamanda çözülmesi gerekir. Bu Alanya'nın şu anda kanayan bir yarası. Buradan bu sorunu çözmek için Alanya Belediye Başkanı mı yoksa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mı harekete geçecek kim geçecek bir an önce bu sorunu çözelim. Alanya da rahat etsin. Dünyada çok yoğun nüfusu olan yerlerde otopark sorunu çözülen şehirler var. Hiç olmazsa gidilip oralar incelenir ve sorun çözülür.

'ALANYA KERBELA'YI YAŞIYOR'

İkinci sorun bugün elbette haklı nedenleri vardır ama sık sık elektrikler kesiliyor. Haklı tarafları vardır.Herkes bundan şikayetçi. Restorancılar, otelciler, esnaf şikayetçi. Sıcağın çok fazla olduğu bu aylarda bütün klimalar, soğutucular devreye giriyor. Zannedersem hatlar bunu taşıyamıyor. Bunlar belki çok eskimiş, ömrünü tamamlamış hatlar. Bu nedenle CK'nım bir an önce yer altı yer üstü hatlarda, değişik trafolarda yenileme; yani yatırım yapma işini hızlandırmaları gerekir. Yoksa şu anda Alanya gerçekten bazen Kerbela'yı yaşıyor. Vatandaş rahat yemeğini yiyemiyor. Suyunu içemiyor. Dolaplarına koyduğu etler, malzemeler bozuluyor. Bir de sık sık elektriklerin kesilmesi ve gelmesi sonucu heralde voltajda düşüklük yükseklik var ve çeşitli elektrikli araçlar sık sık bozuluyor. Bunların en yakınını yaşayan kendim bizzat, yeni aldığımız bir buzdolabı yandı. Gelip baktıklatı zaman garantili olması nedeniyle bunum elektrikten kaynaklandığını ortaya koydular. Bu elektrikle ilgili olduğu için garanti kapsamı dışındaymış ve yenilemiyorlar. Bu konuda CK'ya büyük görev düşüyor. Yetkililere de sesleniyoruz, yatırımlarınızı da hızlandırın. Bir an önce Alanya'yı özellikle yaz aylarında bu sıkıntıdan kurtaralım.

'ESNAF KEPENK KAPATIYOR'

Her seferinde değindiğim gibi Alanya'nın bir turizm sezonu var. Bütün başkanlarım da esnaf iflas etme noktasında diye hemfikir olmuş. Gazete artık esnaf iflas etme noktasında başlık attı. Bunu her hafta burada sizlerle paylaşıyorum. Alanya'da turizm iyi gitmiyor. Bu nedenle de Alanya'da esnaf kepenk kapatıyor. İşyerlerinde devren kiralık, satılık levhalarını görüyoruz. En işlek caddelerde görüyoruz. Bit istatistik var. Bu istatistik zaten kendisini gösteriyor. 2014 yılında belediyeden 650 işyeri açma ruhsatı alınmış. Bu sayı 2015 yılına geldiği zaman tavan yapmış. 1508'e çıkmış. Ciddi bir artış var. İki buçuk kat civarında bir artış var. Geçen yıl sa bu rakam 822'ye inmiş. Yani yarıya inmiş neredeyse. Belki de turizmin kötüye gitmesi nedeniyle. Esnaf kapatmış, yeni yer açamamış. 2017'nin bugününe kadar daha 457 işletme ruhsatı var. Bir sürü da kapananlar var. Bu şunu gösteriyor ki, Alanya'da işler iyi gitmiyor. Bu nedenle bununla ilgili bir plan geliştirilmeli. Halk şöyle bir şeye başlamış. Sosyal yardımlar had safhaya ulaşmış. Bunun yanında devlet dairesinde çalışmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu da şunu gösteriyor. Vatandaş diyor ki, "Ben artık serbest ticarette bir şey yapamıyorum. En iyisi devlet kapısına gideyim.Bir yere kapağı atayım.Hiç olmazsa oradan bir maaşım olur. Sürekli bir gelirim olur' düşüncesi var diye düşünüyorum. Bunun için önlemler alınması gerekiyor.

BAŞKAN YÜCEL'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Daha önce de sizinle birlikte gittik. Buradan da tekrar çağrı yapıyorum. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu sözü verdi. O da şuydu. Demirtaş içerisinde bir Yenidamlar Köprüsü vardı. Yücel, Yenidamlar Köprüsü'nün yapılma sözünü vermişti.Şu anda hangi aşamada olduğunu bilmiyoruz ama zaman zaman ben Demirtaş'tan geçerken bana, 'Burada bir eylem yaptınız. Bu köprünün ne olacağı belli değil. Ne oldu diye' soruyorlar. Ben Yücel'e buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Yücel bu sözü vermişti. Başkanlar verdiği sözlerin arkasında durur ve bunu gerçekleştirir. Başkanım bu vermiş olduğu sözü biz gerçekten oranın yapılması konusunda bir garanti olarak gördük. Sizden en kısa zamanda bir açıklama yapmanızı bekliyoruz. Hiç olmazsa bu köprümüzü ayağa kaldıralım" dedi.