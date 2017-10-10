ALESO üyelerine ucuz akaryakıt imkanı

ALESO Başkanı Nuri Demir'in Göçmentürk Ticaret Turizm Limited Şirketi Sahibi Muhammet Göçmenoğulları ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu, Türkiye genelindeki tüm BP petrol şirketleriyle esnaf adına akaryakıtta yüzde 3 indirim anlaşması imzalandı. ALESO Başkanı Demir,
"Esnafımıza bu imkanı sağlayan Göçmenoğulları'na teşekkür eder, işlerinde başarılarının devamını dilerim" dedi. ALESO üyeleri üye kimlik kartı ile gittikleri BP akaryakıt istasyonlarından indirim kartlarını temin edebilecek. Üye kartları odadan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
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