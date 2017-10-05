ALESO'dan önemli açıklama

ODADAN yapılan açıklamada, "14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik' kapsamında odalarca belgelendirilen Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği mesleği, 29'uncu Mesleki Eğitim Kurulu'nun 29/1 No'lu kararı ile 3308 sayılı kanun kapsamındaki 'Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı' kapsamına alındı. Söz konusu kurul kararı kapsamında Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ustalık (esnaflık) belgeleri 3308 sayılı kanunun 35'inci maddesi kapsamında değiştirilecek" dendi.