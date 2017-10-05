Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104698
ALTIN
146.670
DOLAR
3.5693
STERLİN
4.7068
EURO
4.2000
iPhone X Plus nasıl olacak?
iPhone X Plus nasıl olacak?
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Erkeklere çok kötü haber! 25'e...
05 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
05 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Flaş Haber
Alanya'da muhtar cinayeti
Kapat
banner468

ALESO'dan önemli açıklama

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada halı ve kilim yıkama mesleğinin 308 sayılı kanun kapsamına alındığı bildirildi

ALESO'dan önemli açıklama

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada halı ve kilim yıkama mesleğinin 308 sayılı kanun kapsamına alındığı bildirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 10:02
ALESO'dan önemli açıklama
banner404

ODADAN yapılan açıklamada, "14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik' kapsamında odalarca belgelendirilen Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği mesleği, 29'uncu Mesleki Eğitim Kurulu'nun 29/1 No'lu kararı ile 3308 sayılı kanun kapsamındaki 'Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı' kapsamına alındı. Söz konusu kurul kararı kapsamında Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ustalık (esnaflık) belgeleri 3308 sayılı kanunun 35'inci maddesi kapsamında değiştirilecek" dendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.10.2017 10:11
Anahtar Kelimeler:
Halı Ve Kilim Yıkama MesleğiAlanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAleso
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALSMO'dan 'Bilirkişilik' duyurusu
ALSMO'dan 'Bilirkişilik' duyurusu
ALTSO'da 'Gıda hijyeni' anlatılacak 
ALTSO'da 'Gıda hijyeni' anlatılacak 
Büyükşehir Alanya'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında
Büyükşehir Alanya'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim