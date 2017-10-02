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ALESO'dan anket duyurusu

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) tarafından yayınlanan duyuruda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ankete 15 Kasım'a kadar katılım sağlanması istenildi. 

ALESO'dan anket duyurusu

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) tarafından yayınlanan duyuruda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ankete 15 Kasım'a kadar katılım sağlanması istenildi. 

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:42
ALESO'dan anket duyurusu
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ALESO'DAN yapılan açıklamada, "Gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına Başkanlıkça bir anket çalışması yapılıyor. Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar katılım sağlanması gerekiyor. Ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/…/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sika... linkinden ulaşılabilir" dendi.

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Anahtar Kelimeler:
AlesoAnketGümrük Ve Ticaret BakanlığıKatılım
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