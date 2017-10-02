ALESO'dan anket duyurusu

ALESO'DAN yapılan açıklamada, "Gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına Başkanlıkça bir anket çalışması yapılıyor. Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar katılım sağlanması gerekiyor. Ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/…/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sika... linkinden ulaşılabilir" dendi.
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