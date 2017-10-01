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ALESO Başkanı'ndan HD açıklaması

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası(ALESO) Başkan Vekili Ahmet Yanar, sosyal medya hesabından (HD) ile ilgili açıklamalarda bulundu

ALESO Başkanı'ndan HD açıklaması

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası(ALESO) Başkan Vekili Ahmet Yanar, sosyal medya hesabından (HD) ile ilgili açıklamalarda bulundu

01 Ekim 2017 Pazar 23:42
ALESO Başkanı'ndan HD açıklaması
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YANAR ‘Herşey Dahil (HD) Sistemi’nin revize edilerek kaldırılmasını bekliyoruz. Ülkemizde her yerin kendisine özgü doğal, yöresel ürünleri ve tarihi güzelliklerini keşfederek ülkelerine dönen turistler bizlerin reklamını yapıyor. HD Sistemi’yle gelen turistler hiçbir yeri görmeden tatilini yapıp geri dönüyor. Bu durum turizme hizmet eden esnafımızın ekonomik sıkıntı çekmesine ve turizm gelirinden yeterince pay alamamasına sebep oluyor. Esnafımızın daha fazla kazanması için (HD) kaldırılsın, hem ülkemiz kazansın, hem de bizler kazanalım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAlesoAhmet Yanar
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